Apple змінює політику ціноутворення в AppStore

Тривалий час в AppStore користувачі бачили цінники типу 99 центів чи $1,99, що було пов'язано з політикою компанії Apple щодо ціноутворення. Але відтепер компанія скасовує обмеження та дозволяє розробникам застосунків вибирати з майже 600 варіантів ціноутворення.

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Про це повідомила американська газета The New York Times з посиланням на заяву Apple.

Нові ціни коливатимуться від 29 центів до 10 000 доларів США, що є відмінністю від попереднього діапазону від 99 центів до 999,99 доларів США. Користувачі побачать зміну цінників на додатки за підпискою протягом тижня, на інші продукти — в 2023 році.

В компанії вважають, що відтепер розробникам стане легше коригувати ціни в різних країнах і керувати курсами іноземних валют.

Рішення змінити політику щодо ціноутворення, яка діяла протягом 15 років, прийняли у зв'язку з інфляцією, а також через те, що компанія зіткнулася з негативною реакцією розробників , регуляторів і законодавців у всьому світі через політику App Store.

Раніше Apple оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Підвищення цін пов’язано, в першу чергу, з ослабленням валют відносно долара США.

При цьому у деяких країнах, наприклад у В'єтнамі, підвищення цін відбулося через нові правила, що стосуються стягнення податків із споживачів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com