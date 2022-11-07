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Apple скоротить випуск нових iPhone через низький попит та локдауни в Китаї
Американська технологічна компанія Apple планує випустити у 2022 році на 3 млн менше iPhone 14, ніж спочатку передбачалося, через низький попит і локдауни в Китаї.
Про це пише Bloomberg.
За даними джерел видання, Apple та її постачальники розраховують на виробництво близько 87 млн що на 3 млн менше в порівнянні з попередньою метою в 90 млн.
Зменшення виробництва повʼязано зі слабким попитом на моделі iPhone 14 і 14 Plus, які є більш дешевими пропозиціями компанії у порівнянні з лінійкою Pro.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також компанія стикається з проблемами з поставками до Чженьчжоу( Китай), де знаходиться основний складальний завод iPhone. В даний час підприємство знаходиться під тижневим локдауном через Covid-19.
У компанії заявляють, що попит на iPhone 14 Pro і Pro Max залишається високим, хоча виробництво цих телефонів також буде скорочено через локдаун на заводі в Китаї.
Але за даними аналітиків Jefferies, продажі iPhone 14 і Plus обвалилися з моменту їхнього випуску.
Apple раніше відмовилася від планів щодо збільшення виробництва нових iPhone в цьому році після того, як очікуваний сплеск попиту не виправдався.
Раніше компанія Apple почала працювати з постачальниками з Індії для перенесення потужностей із Китаю. Перші iPhone 14 будуть виготовлені в Індії наприкінці жовтня або в листопаді 2022 року.
Нагадаємо, в Україні 23 вересня стартували продажі нового iPhone 14 Pro. Якщо робити підрахунки, ґрунтуючись на офіційній середній заробітній платі, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець буде відкладати на покупку всі зароблені гроші.