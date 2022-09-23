Скільки днів треба працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 14 Pro

В Україні 23 вересня стартували продажі нового iPhone 14 Pro. Якщо робити підрахунки, ґрунтуючись на офіційній середній заробітній платі, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець буде відкладати на покупку всі зароблені гроші. Такі підрахунки зробила команда Picodi.

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В Україні вартість смартфону в базовій комплектації (128 GB) становить 52 499 гривень. За даними Пенсійного фонду, в середньому робітник в Україні отримує 13 957 гривень заробітної плати (11 236 грн після відрахування податків).

У порівнянні з 2021 роком кількість днів збільшилася на 28,2 дня. Так виглядав Індекс iPhone в Україні протягом останніх 5 років:

2018 — 136,7 дня;

2019 — 96,7 дня;

2020 — 87 днів;

2021 — 69,9 дня;

2022 — 98,1 дня.

Зазначимо, що в США ціна на iPhone 14 Pro стартує від 999 $ (в залежності від штату).

Нагадаємо, 7 вересня відбулася презентація Apple, під час якої компанія презентувала новий iPhone 14.

Нова модель представлена в 5 кольорах: блакитному (Blue), рожевому (Purple), чорному (Midnight), білому (Starlight) та червоному (Product RED).

Що нового в iPhone 14 та iPhone 14 Plus