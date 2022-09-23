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Скільки днів треба працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 14 Pro
В Україні 23 вересня стартували продажі нового iPhone 14 Pro. Якщо робити підрахунки, ґрунтуючись на офіційній середній заробітній платі, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець буде відкладати на покупку всі зароблені гроші. Такі підрахунки зробила команда Picodi.
В Україні вартість смартфону в базовій комплектації (128 GB) становить 52 499 гривень. За даними Пенсійного фонду, в середньому робітник в Україні отримує 13 957 гривень заробітної плати (11 236 грн після відрахування податків).
У порівнянні з 2021 роком кількість днів збільшилася на 28,2 дня. Так виглядав Індекс iPhone в Україні протягом останніх 5 років:
- 2018 — 136,7 дня;
- 2019 — 96,7 дня;
- 2020 — 87 днів;
- 2021 — 69,9 дня;
- 2022 — 98,1 дня.
Зазначимо, що в США ціна на iPhone 14 Pro стартує від 999 $ (в залежності від штату).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, 7 вересня відбулася презентація Apple, під час якої компанія презентувала новий iPhone 14.
Нова модель представлена в 5 кольорах: блакитному (Blue), рожевому (Purple), чорному (Midnight), білому (Starlight) та червоному (Product RED).
Що нового в iPhone 14 та iPhone 14 Plus
- Максимальна яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт.
- 12-мегапіксельна ширококутна камера отримала новий сенсор, що вловлює на 49% більше світла, завдяки чому якість нічного знімання зросте на порядок.
- Основна камера отримала оптичну стабілізацію зі зсувом матриці – у минулому поколінні цю технологію було реалізовано на старших моделях «Pro».
- Поліпшено нейромережну технологію Deep Fusion, яка шляхом комбінування декількох фото дозволяє створювати надчіткі знімки. Функція працює непомітно для користувача, процес триває частки секунд. Результат – висока деталізація знімків навіть за сильного наближення.
- Додана підтримка Photonic Engine – алгоритму, який вдвічі покращує якість нічних знімків, мінімізує шуми та інші артефакти, у тому числі й для фронтальної камери.
- Розширена підтримка eSIM — iPhone 14 дозволить швидко перемикатися між операторами.
- Новий режим стабілізації кадрів Action Mode полегшує роботу оператора в екстремальних умовах.
- Супутниковий зв'язок та SOS-оповіщення – в екстреній ситуації дозволить передавати повідомлення службам порятунку.