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ІТ та Телеком
Дата публікації

Скільки днів треба працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 14 Pro

Скільки днів треба працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 14 Pro

В Україні 23 вересня стартували продажі нового iPhone 14 Pro. Якщо робити підрахунки, ґрунтуючись на офіційній середній заробітній платі, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець буде відкладати на покупку всі зароблені гроші. Такі підрахунки зробила команда Picodi.

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В Україні вартість смартфону в базовій комплектації (128 GB) становить 52 499 гривень. За даними Пенсійного фонду, в середньому робітник в Україні отримує 13 957 гривень заробітної плати (11 236 грн після відрахування податків).

У порівнянні з 2021 роком кількість днів збільшилася на 28,2 дня. Так виглядав Індекс iPhone в Україні протягом останніх 5 років:

  • 2018 — 136,7 дня;
  • 2019 — 96,7 дня;
  • 2020 — 87 днів;
  • 2021 — 69,9 дня;
  • 2022 — 98,1 дня.

Зазначимо, що в США ціна на iPhone 14 Pro стартує від  999 $ (в залежності від штату).

Фото 2 — Скільки днів треба працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 14 Pro

Нагадаємо, 7 вересня відбулася презентація Apple, під час якої компанія презентувала новий iPhone 14.

Нова модель представлена в 5 кольорах: блакитному (Blue), рожевому (Purple), чорному (Midnight), білому (Starlight) та червоному (Product RED).

Що нового в iPhone 14 та iPhone 14 Plus

  • Максимальна яскравість дисплея збільшена до 1200 ніт.
  • 12-мегапіксельна ширококутна камера отримала новий сенсор, що вловлює на 49% більше світла, завдяки чому якість нічного знімання зросте на порядок.
  • Основна камера отримала оптичну стабілізацію зі зсувом матриці – у минулому поколінні цю технологію було реалізовано на старших моделях «Pro».
  • Поліпшено нейромережну технологію Deep Fusion, яка шляхом комбінування декількох фото дозволяє створювати надчіткі знімки. Функція працює непомітно для користувача, процес триває частки секунд. Результат – висока деталізація знімків навіть за сильного наближення.
  • Додана підтримка Photonic Engine – алгоритму, який вдвічі покращує якість нічних знімків, мінімізує шуми та інші артефакти, у тому числі й для фронтальної камери.
  • Розширена підтримка eSIM — iPhone 14 дозволить швидко перемикатися між операторами.
  • Новий режим стабілізації кадрів Action Mode полегшує роботу оператора в екстремальних умовах.
  • Супутниковий зв'язок та SOS-оповіщення – в екстреній ситуації дозволить передавати повідомлення службам порятунку.
Автор:
Віта Молодан