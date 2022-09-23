Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 14 Pro

В Украине 23 сентября стартовали продажи нового iPhone 14 Pro. Если делать подсчеты, основываясь на официальной средней зарплате, то в Украине на новый смартфон нужно зарабатывать 98,1 дня при условии, что покупатель будет откладывать на покупку все заработанные деньги. Такие подсчеты проделала команда Picodi.

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В Украине стоимость смартфона в базовой комплектации (128 ГБ) составляет 52 499 гривен. По данным Пенсионного фонда, в среднем рабочий в Украине получает 13 957 гривен заработной платы (11 236 грн после вычета налогов ).

По сравнению с 2021 годом количество дней увеличилось на 28,2 дня. Так выглядел Индекс iPhone в Украине за последние 5 лет:

2018 - 136,7 дня;

2019 - 96,7 дня;

2020 - 87 дней;

2021 - 69,9 дня;

2022 - 98,1 дня.

Отметим, что в США цена на iPhone 14 Pro стартует от 999$ (в зависимости от штата).

Напомним, 7 сентября состоялась презентация Apple, в ходе которой компания представила новый iPhone 14.

Новая модель представлена в 5 цветах: голубом (Blue), розовом (Purple), черном (Midnight), белом (Starlight) и красном (Product RED).

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