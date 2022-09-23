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Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 14 Pro
В Украине 23 сентября стартовали продажи нового iPhone 14 Pro. Если делать подсчеты, основываясь на официальной средней зарплате, то в Украине на новый смартфон нужно зарабатывать 98,1 дня при условии, что покупатель будет откладывать на покупку все заработанные деньги. Такие подсчеты проделала команда Picodi.
В Украине стоимость смартфона в базовой комплектации (128 ГБ) составляет 52 499 гривен. По данным Пенсионного фонда, в среднем рабочий в Украине получает 13 957 гривен заработной платы (11 236 грн после вычета налогов ).
По сравнению с 2021 годом количество дней увеличилось на 28,2 дня. Так выглядел Индекс iPhone в Украине за последние 5 лет:
- 2018 - 136,7 дня;
- 2019 - 96,7 дня;
- 2020 - 87 дней;
- 2021 - 69,9 дня;
- 2022 - 98,1 дня.
Отметим, что в США цена на iPhone 14 Pro стартует от 999$ (в зависимости от штата).Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 7 сентября состоялась презентация Apple, в ходе которой компания представила новый iPhone 14.
Новая модель представлена в 5 цветах: голубом (Blue), розовом (Purple), черном (Midnight), белом (Starlight) и красном (Product RED).
Что нового в iPhone 14 и iPhone 14 Plus
- Максимальная яркость дисплея увеличена до 1200 нит.
- 12-мегапиксельная широкоугольная камера получила новый сенсор, улавливающий на 49% больше света, благодаря чему качество ночной съемки вырастет на порядок.
- Основная камера получила оптическую стабилизацию со смещением матрицы – в прошлом поколении эта технология была реализована на старших моделях «Pro».
- Улучшена нейросетевая технология Deep Fusion, которая путем комбинирования нескольких фото позволяет создавать сверхчеткие снимки. Функция работает незаметно для пользователя, процесс длится доли секунд. Результат – высокая детализация снимков даже при сильном приближении.
- Добавлена поддержка Photonic Engine – алгоритма, который вдвое улучшает качество ночных снимков, минимизирует шумы и другие артефакты, в том числе для фронтальной камеры.
- Расширенная поддержка eSIM – iPhone 14 позволит быстро переключаться между операторами.
- Новый режим стабилизации кадров Action Mode упрощает работу оператора в экстремальных условиях.
- Спутниковая связь и SOS-уведомление – в экстренной ситуации позволит передавать сообщения службам спасения.