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Категория
IT и Телеком
Дата публикации

Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 14 Pro

Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 14 Pro

В Украине 23 сентября стартовали продажи нового iPhone 14 Pro. Если делать подсчеты, основываясь на официальной средней зарплате, то в Украине на новый смартфон нужно зарабатывать 98,1 дня при условии, что покупатель будет откладывать на покупку все заработанные деньги. Такие подсчеты проделала команда Picodi.

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В Украине стоимость смартфона в базовой комплектации (128 ГБ) составляет 52 499 гривен. По данным Пенсионного фонда, в среднем рабочий в Украине получает 13 957 гривен заработной платы (11 236 грн после вычета налогов ).

По сравнению с 2021 годом количество дней увеличилось на 28,2 дня. Так выглядел Индекс iPhone в Украине за последние 5 лет:

  • 2018 - 136,7 дня;
  • 2019 - 96,7 дня;
  • 2020 - 87 дней;
  • 2021 - 69,9 дня;
  • 2022 - 98,1 дня.

Отметим, что в США цена на iPhone 14 Pro стартует от 999$ (в зависимости от штата).

Фото 2 — Сколько дней нужно работать в Украине, чтобы заработать на iPhone 14 Pro

Напомним, 7 сентября состоялась презентация Apple, в ходе которой компания представила новый iPhone 14.

Новая модель представлена в 5 цветах: голубом (Blue), розовом (Purple), черном (Midnight), белом (Starlight) и красном (Product RED).

Что нового в iPhone 14 и iPhone 14 Plus

  • Максимальная яркость дисплея увеличена до 1200 нит.
  • 12-мегапиксельная широкоугольная камера получила новый сенсор, улавливающий на 49% больше света, благодаря чему качество ночной съемки вырастет на порядок.
  • Основная камера получила оптическую стабилизацию со смещением матрицы – в прошлом поколении эта технология была реализована на старших моделях «Pro».
  • Улучшена нейросетевая технология Deep Fusion, которая путем комбинирования нескольких фото позволяет создавать сверхчеткие снимки. Функция работает незаметно для пользователя, процесс длится доли секунд. Результат – высокая детализация снимков даже при сильном приближении.
  • Добавлена поддержка Photonic Engine – алгоритма, который вдвое улучшает качество ночных снимков, минимизирует шумы и другие артефакты, в том числе для фронтальной камеры.
  • Расширенная поддержка eSIM – iPhone 14 позволит быстро переключаться между операторами.
  • Новый режим стабилизации кадров Action Mode упрощает работу оператора в экстремальных условиях.
  • Спутниковая связь и SOS-уведомление – в экстренной ситуации позволит передавать сообщения службам спасения.
Автор:
Вита Молодан