Apple відмовляється від плану збільшення виробництва iPhone через падіння попиту

Компанія Apple Inc відмовляється від планів щодо збільшення виробництва своїх нових iPhone цього року після того, як очікуваний сплеск попиту не відбувся.

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Про це пише Reuters.

Зазначається, що компанія попросила постачальників скоротити зусилля зі збільшення виробництва свого флагманського сімейства продуктів iPhone 14 на 6 мільйонів одиниць у другій половині цього року.

Натомість компанія зі штаб-квартирою в Купертіно, штат Каліфорнія, планує випустити 90 мільйонів телефонів за цей період, що майже стільки ж, скільки було рік тому, і відповідно до початкового прогнозу Apple цього літа.

Попит на дорожчі моделі iPhone 14 Pro вищий, ніж на базові версії, і принаймні один постачальник Apple переносить виробничі потужності з дешевших iPhone на моделі преміум-класу.

Раніше компанія Apple почала працювати з постачальниками з Індії для перенесення потужностей із Китаю. Перші iPhone 14 будуть виготовлені в Індії наприкінці жовтня або в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, в Україні 23 вересня стартували продажі нового iPhone 14 Pro. Якщо робити підрахунки, ґрунтуючись на офіційній середній заробітній платі, то в Україні на новий смартфон потрібно заробляти 98,1 дня за умови, що покупець буде відкладати на покупку всі зароблені гроші.