Apple отказывается от плана увеличения производства iPhone из-за падения спроса

Компания Apple Inc отказывается от планов увеличения производства своих новых iPhone в этом году после того, как ожидаемый всплеск спроса не произошел.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом пишет Reuters.

Компания попросила поставщиков сократить усилия по увеличению производства своего флагманского семейства продуктов iPhone 14 на 6 миллионов единиц во второй половине этого года.

Вместо этого компания со штаб-квартирой в Купертино, штат Калифорния, планирует выпустить 90 миллионов телефонов за этот период, что почти столько же, сколько было год назад, и в соответствии с первоначальным прогнозом Apple этим летом.

Спрос на более дорогие модели iPhone 14 Pro выше, чем на базовые версии, и по крайней мере один поставщик Apple переносит производственные мощности с более дешевых iPhone на модели премиум-класса.

Ранее компания Apple начала работать с поставщиками из Индии для переноса мощностей из Китая. Первые iPhone 14 будут изготовлены в Индии в конце октября или в ноябре 2022 года.

Напомним, в Украине 23 сентября стартовали продажи нового iPhone 14 Pro. Если делать подсчеты, основываясь на официальной средней зарплате, то в Украине на новый смартфон нужно зарабатывать 98,1 дня при условии, что покупатель будет откладывать на покупку все заработанные деньги.