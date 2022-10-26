Apple переведе iPhone на USB-C

Після довгих років випуску iPhone з оригінальним портом Lightning компанія Apple почне випускати смартфони USB-C, так як цього вимагає європейське законодавство. Про це повідомило видання Bloomberg.

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З 2024 року в Євросоюзі набирає чинності вимога про уніфікацію зарядних пристроїв. Норми закону поширюються і на американські компанії.

Директор з маркетингу Apple Грег Джосвіак підтвердив, що переведення пристрою на більш поширену зарядку відбудеться згідно із законодавством Євросоюзу. При цьому він не назвав терміни переходу.

Між Apple і ЄС протягом десяти років йшли суперечки щодо зарядних пристроїв. Джосвіак нагадав, як колись європейська влада хотіла, щоб Apple прийняла Micro-USB. Брюссель намолягав перевести iPhone на USB-C через скарги споживачів, що вимушені використовувати різні типи зарядок. Однак через те, що компанії не змогли домовитися знадобилося політичне втручання.

Apple вже перевела свої Mac, iPad і аксесуари на USB-C від Lightning та інших роз’ємів.

З 2026 року стандарт щодо роз’ємів пошириться і на ноутбуки, що дає їх виробникам певний час для адаптації, однак багато виробників вже використовує USB-C.

Джерело фото: ua.depositphotos.com