Apple переведет iPhone на USB-C

После долгих лет выпуска iPhone с оригинальным портом Lightning, компания Apple начнет выпускать смартфоны USB-C, так как этого требует европейское законодательство. Об этом сообщило издание Bloomberg.

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С 2024 года в Евросоюзе вступает в силу требование об унификации зарядных устройств. Нормы закона распространяются и на американские компании.

Директор по маркетингу Apple Грег Джосвиак подтвердил, что перевод устройства на более распространенную зарядку состоится согласно законодательству Евросоюза. При этом он не назвал срок перехода.

Между Apple и ЕС в течение десяти лет шли споры по поводу зарядных устройств. Джосвиак напомнил, как когда-то европейские власти хотели, чтобы Apple приняла Micro-USB. Брюссель настаивал перевести iPhone на USB-C из-за жалоб потребителей, которые вынуждены использовать разные типы зарядок. Однако из-за того, что компании не смогли договориться понадобилось политическое вмешательство .

Apple уже перевела свои Mac, iPad и аксессуары на USB-C от Lightning и других разъемов.

С 2026 года стандарт по разъемам распространится и на ноутбуки, что дает их производителям определенное время для адаптации, однако многие производители уже используют USB-C.

Источник фото: ua.depositphotos.com