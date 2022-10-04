Apple мусітиме змінити стандарт зарядних пристроїв через регуляції ЄС

Компанія Apple буде змушена змінити стандарт зарядних пристроїв для iPhone через те, що парламент Європейського союзу схвалив єдиний тип зарядних пристроїв, для всіх мобільних гаджетів, що продаватимуться на території ЄС. Про це пише Reuters.

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Видання зазначає, що Європарламент у вівторок 4 жовтня більшістю голосів схвалив реформу, що визначає USB-C, як єдиний стандарт зарядних пристроїв для мобільних телефонів, планшетів та цифрових камер, котрі продаватимуться на території ЄС.

Зміни вступлять в дію восени 2024 року та діятимуть на всій території блока(26 країн), тож Apple мусітиме змінити тип зарядок для iPhone та інших пристроїв. З 2026 року цей стандарт поширюватиметься і на ноутбуки, що дає їх виробникам певний час для адаптації, однак багато виробників вже використовує USB-C.

Брюссель вже понад десять років наполягає на єдиному стандарті зарядних пристроїв, через скарги споживачів, що вимушені використовувати різні типи зарядок. Однак через те, що компанії не змогли домовитися знадобилося політичне втручання.

Для зарядки iPhone використовується кабель Lightning тоді як пристрої на базі операційної системи Android заряджають від USB-C.