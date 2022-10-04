Apple будет вынуждена изменить стандарт зарядных устройств из-за регуляции ЕС

Компания Apple будет вынуждена изменить стандарт зарядных устройств для iPhone из-за того, что парламент Европейского союза одобрил единый тип зарядных устройств для всех мобильных гаджетов, которые будут продаваться на территории ЕС. Об этом пишет Reuters.

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Издание отмечает, что Европарламент во вторник 4 октября большинством голосов одобрил реформу, определяющую USB-C как единственный стандарт зарядных устройств для мобильных телефонов, планшетов и цифровых камер, которые будут продаваться на территории ЕС.

Изменения вступят в силу осенью 2024 года и будут действовать на всей территории блока (26 стран), поэтому Apple будет изменить тип зарядок для iPhone и других устройств. С 2026 года этот стандарт будет распространяться и на ноутбуки, что дает их производителям время для адаптации, однако многие производители уже использует USB-C.

Брюссель уже более десяти лет настаивает на едином стандарте зарядных устройств, из-за жалоб потребителей, что вынуждены использовать разные типы зарядок. Однако из-за того, что компании не смогли договориться, потребовалось политическое вмешательство.

Для зарядки iPhone используется кабель Lightning, тогда как устройства на базе операционной системы Android заряжают от USB-C.