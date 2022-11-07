Apple сократит выпуск новых iPhone из-за низкого спроса и локдаунов в Китае

Американская технологическая компания Apple планирует выпустить в 2022 году на 3 млн меньше iPhone 14, чем изначально предполагалось, из-за низкого спроса и локдаунов в Китае.

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Об этом пишет Bloomberg.

По данным источников издания, Apple и ее поставщики рассчитывают на производство около 87 млн, что на 3 млн меньше по сравнению с предыдущей целью в 90 млн.

Уменьшение производства связано со слабым спросом на модели iPhone 14 и 14 Plus, которые более дешевы предложения компании по сравнению с линейкой Pro.

Также компания сталкивается с проблемами с поставками в Чжэньчжоу (Китай), где находится основной сборочный завод iPhone. В настоящее время предприятие находится под недельным локдауном из-за Covid-19.

В компании заявляют, что спрос на iPhone 14 Pro и Pro Max остается высоким, хотя производство этих телефонов также будет сокращено из-за локдауна на заводе в Китае.

Но по данным аналитиков Jefferies, продажи iPhone 14 и Plus обвалились с момента их выпуска.

Apple ранее отказалась от планов по увеличению производства новых iPhone в этом году после того, как ожидаемый всплеск спроса не оправдался.

Ранее компания Apple начала работать с поставщиками из Индии для переноса мощностей из Китая. Первые iPhone 14 будут изготовлены в Индии в конце октября или в ноябре 2022 года.

Напомним, в Украине 23 сентября стартовали продажи нового iPhone 14 Pro. Если делать подсчеты, основываясь на официальной средней заработной плате, то В Украине на новый смартфон нужно зарабатывать 98,1 дня при условии, что покупатель будет откладывать на покупку все заработанные деньги.