Apple меняет политику ценообразования в AppStore

Долгое время в AppStore пользователи видели ценники типа 99 центов или $1,99, что было связано с политикой компании Apple по ценообразованию. Но теперь компания отменяет ограничения и позволяет разработчикам приложений выбирать из почти 600 вариантов ценообразования.

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Об этом сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на заявление Apple.

Новые цены будут колебаться от 29 центов до 10 000 долларов США, что отличие от предыдущего диапазона от 99 центов до 999,99 долларов США. Пользователи увидят смену ценников на приложения по подписке в течение недели, другие продукты — в 2023 году.

В компании считают, что теперь разработчикам станет легче корректировать цены в разных странах и управлять курсами иностранных валют.

Решение изменить политику по ценообразованию, действовавшую в течение 15 лет, приняли в связи с инфляцией, а также из-за того, что компания столкнулась с негативной реакцией разработчиков, регуляторов и законодателей во всем мире из-за политики App Store.

Ранее Apple объявила о повышении цен на приложения в App Store и покупках у них по всей Европе и части азиатских рынков. Повышение цен связано, в первую очередь, с ослаблением валют по отношению к доллару США.

При этом в некоторых странах, например во Вьетнаме, повышение цен произошло из-за новых правил, касающихся взимания налогов с потребителей.

Источник фото: ua.depositphotos.com