В Apple Music з’явиться функція караоке

У застосунку Apple Music протягом грудня з'явиться функція Apple Music Sing, яка в Україні відома як караоке. Про це повідомила пресслужба компанії.

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Користувачі зможуть співати в дуетах та регулювати рівень звуку. Функція Apple Music Sing буде доступна для підписників Apple Music по всьому світу, і нею можна буде скористатися через iPhone, iPad і Apple TV 4K.

"Ми і так знали, що наші підписники по всьому світу люблять підспівувати улюбленим пісням, тож вирішили розвинути цю ідею для ще більшого занурення", – підкреслює віцепрезидент Apple Music Олівер Шуссер.

Apple Music також запустить набір із понад 50 спеціальних списків відтворення, які містять "епічні" пісні, дуети, приспіви та гімни. Всі композиції будуть оптимізовані для відтворення в режимі Apple Music Sing.

Нагадаємо, що програми Apple TV і Apple Music для Windows стануть доступними в 2023 році. Зараз на Windows ними можна користуватися лише через tv.apple.com та music.apple.com або iTunes.

При цьому компанія Apple оголосила про підвищення цін на застосунки в App Store та покупки в них по всій Європі та частині азіатських ринків. Загалом Apple вирішила змінити політику ціноутворення в AppStore. Відтепер більше не буде цін типу 99 центів чи $1,99,