У Apple Music, App Store та Apple News запустили сервіс пожертвувань для допомоги Україні

Компанія Apple запустила сервіс, за допомогою якого можна задонатити на допомогу Україні. Сервіс працює на всіх майданчиках компанії - Apple Music, App Store і Apple News.

У Apple запустили сервіс, який дозволяє перераховувати донати на допомогу Україні. Кошти йтимуть на потреби країни, яка постраждала внаслідок військової агресії з боку Росії. Тепер на всіх сайтах компанії - Apple Music, App Store, Apple News, можна задонатити гроші на підтримку України через UNICEF.

Appleinsider пише , що компанія почала показувати банери з 4 березня. Таким чином, Apple заохочує користувачів iPhone та Mac підтримати українців. При цьому, користувачі з України цих банерів не бачать. Ймовірно, це зроблено із прицілом на західні країни.