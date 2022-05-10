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Apple припиняє випуск iPod
Apple оголосила, що понад 20 років офіційно припиняє випуск iPod.
Як пише видання Pitchfork з посиланням на заяву компанії, iPod Touch - це остання модель, запаси якої будуть розпродаватися через веб-сайт компанії, в магазинах Apple і у авторизованих реселерів. А нові партії iPod вже не випускатимуться.
Apple випустила музичний програвач у жовтні 2001 року з оригінальним білим прямокутним дизайном та навігацією за допомогою коліщатка управління.
Пізніші випуски включали Mini, класичні iPod з підтримкою відео, Nano та iPod Shuffle ще меншого розміру.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У 2007 році Apple випустила свій перший iPod Touch, і в міру того, як компанія почала представляти інші нові продукти, такі як все більш досконалі iPhone та потоковий сервіс Apple Music, популярність iPod почала згасати.
Нагадаємо, що у 2022 році вийде новий iPhone SE 3.