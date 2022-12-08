В Apple Music появится функция караоке

В приложении Apple Music в течение декабря появится функция Apple Music Sing, известная в Украине как караоке. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Пользователи смогут петь в дуэтах и регулировать уровень звука. Функция Apple Music Sing будет доступна подписчикам Apple Music по всему миру, и ею можно будет воспользоваться через iPhone, iPad и Apple TV 4K.

"Мы и так знали, что наши подписчики по всему миру любят подпевать любимым песням, поэтому решили развить эту идею для еще большего погружения", – подчеркивает вице-президент Apple Music Оливер Шуссер.

Apple Music также запустит набор из более чем 50 специальных списков воспроизведения, содержащих "эпические" песни, дуэты, припевы и гимны. Все композиции будут оптимизированы для воспроизведения в режиме Apple Music Sing.

Напомним, что программы Apple TV и Apple Music для Windows станут доступны в 2023 году. Сейчас на Windows ими можно использовать только через tv.apple.com и music.apple.com или iTunes.

При этом компания Apple объявила о повышении цен на приложения в App Store по всей Европе и части азиатских рынков. В целом Apple решила изменить политику ценообразования в AppStore. Теперь больше не будет цен типа 99 центов или $1,99,