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Мовна модель Meta на основі штучного інтелекту опинилася у відкритому доступі
Велика мовна модель із генеративним штучним інтелектом LLaMa, яку розробляє компанія Meta, опинилася у відкритому доступі. Про це повідомляє Vice.
Витік стався на 4chan, де минулого тижня один із користувачів завантажив torrent-файл інструменту Meta.
Це перший випадок, коли запатентована модель штучного інтелекту великої технологічної компанії опинилася у мережі. Google, Microsoft і OpenAI тримали свої новітні моделі в секреті, надаючи доступ лише через споживчі інтерфейси або API, щоб контролювати випадки зловживань.
Meta не заперечила витік LLaMa, зазначивши, що прагне ділитися моделями серед дослідників.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Мета компанії Meta – ділитися найсучаснішими моделями ШІ з членами дослідницької спільноти, щоб допомогти нам оцінити та поліпшити ці моделі", – повідомили в фірмі.
Однак Vice пише, що при цьому Meta подає запити на видалення моделі в мережі, щоб контролювати її поширення.
Клеман Деланж, генеральний директор компанії Hugging Face, яка займається розробкою штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, опублікував повідомлення щодо зберігання LLaMa:
"Компанія Meta Platforms, Inc. попросила видалити цю опубліковану модель, охарактеризувавши це як несанкціоноване розповсюдження Meta Properties, що є порушенням авторських прав або неналежним/несанкціонованим використанням", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що наприкінці лютого Meta анонсувала випуск нової мовної моделі, яка має стати конкурентом чатботу ChatGPT. Розробка Meta під назвою LLaMA показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.
Пізніше гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenger та Instagram. У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом.