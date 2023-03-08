Мовна модель Meta на основі штучного інтелекту опинилася у відкритому доступі

Велика мовна модель із генеративним штучним інтелектом LLaMa, яку розробляє компанія Meta, опинилася у відкритому доступі. Про це повідомляє Vice.

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Витік стався на 4chan, де минулого тижня один із користувачів завантажив torrent-файл інструменту Meta.

Це перший випадок, коли запатентована модель штучного інтелекту великої технологічної компанії опинилася у мережі. Google, Microsoft і OpenAI тримали свої новітні моделі в секреті, надаючи доступ лише через споживчі інтерфейси або API, щоб контролювати випадки зловживань.

Meta не заперечила витік LLaMa, зазначивши, що прагне ділитися моделями серед дослідників.

"Мета компанії Meta – ділитися найсучаснішими моделями ШІ з членами дослідницької спільноти, щоб допомогти нам оцінити та поліпшити ці моделі", – повідомили в фірмі.

Однак Vice пише, що при цьому Meta подає запити на видалення моделі в мережі, щоб контролювати її поширення.

Клеман Деланж, генеральний директор компанії Hugging Face, яка займається розробкою штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом, опублікував повідомлення щодо зберігання LLaMa:

"Компанія Meta Platforms, Inc. попросила видалити цю опубліковану модель, охарактеризувавши це як несанкціоноване розповсюдження Meta Properties, що є порушенням авторських прав або неналежним/несанкціонованим використанням", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що наприкінці лютого Meta анонсувала випуск нової мовної моделі, яка має стати конкурентом чатботу ChatGPT. Розробка Meta під назвою LLaMA показала перспективу в генеруванні тексту, узагальненні письмового матеріалу та складніших завданнях, таких як вирішення математичних теорем.

Пізніше гендиректор компанії Марк Цукерберг заявив, що Meta експериментує з чатами на основі штучного інтелекту в WhatsApp, Messenger та Instagram. У довгостроковій перспективі розробники планують створити повноцінних персонажів зі штучним інтелектом.