- Категорія
- ІТ та Телеком
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lifecell запускає власний NFT-маркетплейс
8 грудня 2022 року мобільний оператор lifecell запускає NFT-маркетплейс – платформу з обміну невзаємозамінними токенами, де публікує власну благодійну колекцію.
Про це повідомляє пресслужба lifecell.
Зазначається, що проєкт "NFT Talkers" має за мету збір коштів для підтримки України в боротьбі з російським агресором та підтримки митців під час війни.
Платформа "NFT Talkers" об’єднає українських митців і перетворить цифрових художників на професіоналів NFT, дозволяючи їм вільно заробляти, токенізуючи свої твори.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Водночас lifecell розмістив на платформі власну благодійну військово-цивільну колекцію токенів, яка має назву "Знаряддя народовладдя". Усі зібрані кошти від продажу NFT будуть передаватись до державного фонду на підтримку України UNITED24.
Митці, створюючи власні NFT-колекції, можуть робити їх благодійними, а зібрані з їхнього продажу кошти lifecell направлятиме до державного фонду UNITED24. Отже, маркетплейс "NFT Talkers" також виконуватиме роль фандрейзингової платформи.
"Війна – це час згуртованості та взаємодопомоги. Створення власного NFT-маркетплейсу – це ще один спосіб наблизити нашу перемогу, адже він має як благодійну, так і соціальну складову. Навіть під час війни прогрес та розвиток в Україні не зупиняються. NFT-технології дозволяють нам збирати гроші на благодійну мету, а художникам – робити те, що виходить у них найкраще – говорити мовою мистецтва. Тому ми і назвали платформу "NFT Talkers", - заявив Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.
Майданчик працює на базі блокчейну Avalanche (AVAX). Ставка за транзакцію складає приблизно $0,02. Завдяки цьому розміщення та купівля NFT стають максимально доступними для кожного.
Реалізацію NFT-маркетплейсу lifecell здійснює в партнерстві з NFT Prime.
ДОВІДКА:
lifecell – український телекомунікаційний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на базі швидкісного Інтернету. Станом на кінець третього кварталу 2022 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 8,2 млн користувачів. lifecell належить Turkcell – найбільшому турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг.
Нагадаємо, користувачі найбільшої європейської криптовалютної біржі українського походження WhiteBIT матимуть доступ до сервісів платформи навіть в умовах відсутності інтернет-з’єднання та з кнопкового телефону. Це стало можливим завдяки технологічній інтеграції WhiteBIT та lifecell, яка об’єднала блокчейн-екосистеми з комунікаційними послугами.