lifecell запускає власний NFT-маркетплейс

8 грудня 2022 року мобільний оператор lifecell запускає NFT-маркетплейс – платформу з обміну невзаємозамінними токенами, де публікує власну благодійну колекцію.

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Про це повідомляє пресслужба lifecell.

Зазначається, що проєкт "NFT Talkers" має за мету збір коштів для підтримки України в боротьбі з російським агресором та підтримки митців під час війни.

Платформа "NFT Talkers" об’єднає українських митців і перетворить цифрових художників на професіоналів NFT, дозволяючи їм вільно заробляти, токенізуючи свої твори.​

Водночас lifecell розмістив на платформі власну благодійну військово-цивільну колекцію токенів, яка має назву "Знаряддя народовладдя". Усі зібрані кошти від продажу NFT будуть передаватись до державного фонду на підтримку України UNITED24.

Митці, створюючи власні NFT-колекції, можуть робити їх благодійними, а зібрані з їхнього продажу кошти lifecell направлятиме до державного фонду UNITED24. Отже, маркетплейс "NFT Talkers" також виконуватиме роль фандрейзингової платформи.

"Війна – це час згуртованості та взаємодопомоги. Створення власного NFT-маркетплейсу – це ще один спосіб наблизити нашу перемогу, адже він має як благодійну, так і соціальну складову. Навіть під час війни прогрес та розвиток в Україні не зупиняються. NFT-технології дозволяють нам збирати гроші на благодійну мету, а художникам – робити те, що виходить у них найкраще – говорити мовою мистецтва. Тому ми і назвали платформу "NFT Talkers", - заявив Ісмет Язиджи, головний виконавчий директор lifecell.

Майданчик працює на базі блокчейну Avalanche (AVAX). Ставка за транзакцію складає приблизно $0,02. Завдяки цьому розміщення та купівля NFT стають максимально доступними для кожного.

Реалізацію NFT-маркетплейсу lifecell здійснює в партнерстві з NFT Prime.

ДОВІДКА:

lifecell – український телекомунікаційний оператор, що надає послуги мобільного зв’язку та передачі даних на базі швидкісного Інтернету. Станом на кінець третього кварталу 2022 року активна 3-місячна абонентська база lifecell становила 8,2 млн користувачів. lifecell належить Turkcell – найбільшому турецькому постачальнику конвергентних телекомунікаційних і технологічних послуг.