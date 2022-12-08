lifecell запускает собственный NFT-маркетплейс

8 декабря 2022 мобильный оператор lifecell запускает NFT-маркетплейс – платформу по обмену невзаимозаменяемыми токенами, где публикует собственную благотворительную коллекцию.

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Об этом сообщает пресс-служба lifecell.

Отмечается, что целью проекта "NFT Talkers" является сбор средств для поддержки Украины в борьбе с российским агрессором и поддержки художников во время войны.

Платформа "NFT Talkers" объединит украинских художников и превратит цифровых художников в профессионалов NFT, позволяя им свободно зарабатывать, токенизируя свои произведения.

В то же время lifecell разместил на платформе собственную благотворительную военно-гражданскую коллекцию токенов, которая называется " Орудие народовластия ". Все собранные средства от продаж NFT будут передаваться в государственный фонд в поддержку Украины UNITED24.

Художники, создавая собственные NFT-коллекции, могут делать их благотворительными, а собранные от их продажи средства lifecell будут направляться в государственный фонд UNITED24. Следовательно, маркетплейс NFT Talkers также будет выполнять роль фандрейзинговой платформы.

"Война – это время сплоченности и взаимопомощи. Создание собственного NFT-маркетплейса – это еще один способ приблизить нашу победу, ведь он имеет как благотворительную, так и социальную составляющую. Даже во время войны прогресс и развитие в Украине не останавливаются. NFT-технологии позволяют нам собирать деньги на благотворительную цель, а художникам – делать то, что получается у них лучше всего – говорить на языке искусства, поэтому мы и назвали платформу "NFT Talkers", - заявил Исмет Язиджи, главный исполнительный директор lifecell.

Площадка работает на базе блокчейна Avalanche (AVAX). Ставка за транзакцию составляет примерно $0,02. Благодаря этому размещение и покупка NFT становится максимально доступной для каждого.

Реализацию NFT-маркетплейса lifecell осуществляет в партнерстве с NFT Prime.

СПРАВКА:

lifecell – украинский телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги мобильной связи и передачи данных на базе высокоскоростного Интернета. По состоянию на конец третьего квартала 2022 года активная 3-месячная абонентская база lifecell составила 8,2 млн. пользователей. lifecell принадлежит Turkcell – крупнейшему турецкому поставщику конвергентных телекоммуникационных и технологических услуг.