lifecell запустив першу базову станцію на сонячних батареях

Мобільний оператор lifecell тестує використання сонячних панелей у південному регіоні України для автономного живлення базових станцій.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що lifecell розпочав тестування пілотного проєкту зі встановлення сонячних панелей для живлення базових станцій на тих ділянках, де доступ до електромереж може бути ускладнений.

"Першочергове завдання оператора під час війни – забезпечити безперервне надання послуг зв’язку абонентам, тому використання альтернативних джерел живлення допоможе підтримувати роботу обладнання, навіть якщо електромережі буде пошкоджено", - зазначили у lifecell.

Так, команда мобільного оператора встановила та підключила обладнання на одному з технологічних майданчиків на півдні України. І вже декілька тижнів триває тестування цього обладнання.

Завдяки сонячним панелям загальною площею 84 кв. м виробляється до 16 кВт енергії для живлення базової станції, що дозволяє забезпечити зв’язком більш ніж 2000 людей в чотирьох населених пунктах області. Сонячні батареї генерують постійний струм напругою 48 вольт, який подається на обладнання базової станції.

Кількість і потужність сонячних панелей розраховані таким чином, щоб забезпечувати цілодобову роботу обладнання, незважаючи на сезонність та кількість сонячного світла. Від накопиченої сонячної енергії заряджаються і автономні акумулятори. Ємності акумуляторів вистачає на 36 годин автономної роботи. Сонячні панелі можуть працювати при температурі від -20 до +40 °С і не потребують спеціального обслуговування.

Загалом, як підкреслили в lifecell, тестування триватиме впродовж року, аби фахівці оператора мали змогу оцінити ефективність сонячних панелей у різні пори року й різну погоду.

"Ідея використовувати сонячну енергію для живлення базових станцій виникла в lifecell ще до війни, адже такий вид енергії має низку переваг – як то відновлюваність та екологічність, висока технологічність процесів при простоті експлуатації та економія витрат у довгостроковій перспективі. Зокрема, використання альтернативних джерел енергії планувалося в місцевості, де існують труднощі з підключенням до електромереж. Під час війни, коли ворог намагається зруйнувати критичну інфраструктуру, забезпечення обладнання автономним живленням стало надважливим", - зауважують в lifecell.

Якщо пілотний проєкт продемонструє успішні результати, мобільний оператор масштабуватиме використання сонячних панелей для резервного живлення базових станцій, що стане екологічною альтернативою дизельним генераторам на об’єктах, де є проблеми з традиційним живленням.

Зазначимо, після звільнення частини територій в Харківській області роботу обладнання lifecell відновлено в Балаклії, Шевченковому, Вовчанську, Ізюмі, Липцях і Циркунах. Завдяки цьому зв'язок з'явився не лише в цих населених пунктах, а й в навколишніх селах: Вербівка, Вовчанські Хутори, Гатище, Лиман, Огірцеве, Симинівка, Синельникове, Тихе й Цегельне.