Рада прийняла законопроєкт про NFT-марку в першому читанні: що передбачає документ

Верховна Рада України 283 голосами "за" прийняла за основу законопроєкт №8280 "Про внесення змін до Закону України "Про поштовий зв’язок" (щодо врегулювання питання випуску цифрової марки)". Йдеться про запровадження NFT-марок.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроєкт передбачає, що з метою захисту авторських прав на зображення поштової марки, в Україні запровадять поняття "цифрова поштова марка", яка буде цифровою копією зображення поштової марки та яка не буде відноситись до знаків поштової оплати.

Якщо законопроєкт ухвалять, то норми документа будуть врегульовувати питання використання цифрових копій зображень поштових марок.

"Буде визначено, що цифрова поштова марка є об’єктом образотворчого мистецтва та не є засобом оплати послуги поштового зв’язку з пересилання письмової кореспонденції, що надається призначеним оператором поштового зв’язку", — йдеться в пояснювальній записці.

Також документ передбачає, що порядок використання цифрової поштової марки визначається призначеним оператором поштового зв’язку

"Цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а головне – зібрати значні кошти на наші ЗСУ, щоб зовсім скоро ми змогли випустити цифрову марку, присвячену нашій перемозі. А поки чекаємо на друге читання і готуємось", — прокоментував гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше "Укрпошта" вже оголошувала конкурс на вибір партнера по запуску першої української NFT-марки. Для цього вибрали першу марку, випущену під час воєнного стану, "Русскій воєнний корабль, іді…".