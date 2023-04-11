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Рада приняла законопроект о NFT-марке в первом чтении: что предусматривает документ
Верховная Рада Украины 283 голосами "за" приняла за основу законопроект №8280 "О внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" (об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки)". Речь идет о внедрении NFT-марок.
Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Законопроект предусматривает, что с целью защиты авторских прав на изображение почтовой марки, в Украине введут понятие "цифровая почтовая марка", которая будет являться цифровой копией изображения почтовой марки и которая не будет относиться к знакам почтовой оплаты.
Если законопроект будет принят, то нормы документа будут урегулировать вопросы использования цифровых копий изображений почтовых марок.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Будет определено, что цифровая почтовая марка является объектом изобразительного искусства, а не средство оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, предоставляемой назначенным оператором почтовой связи", — говорится в пояснительной записке.
Также документ предусматривает, что порядок использования цифровой почтовой марки определяется назначенным оператором почтовой связи.
"Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное – собрать значительные средства на ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе. А пока ждем второго чтения и готовимся", - прокомментировал гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.
Напомним, ранее "Укрпочта" уже объявляла конкурс по выбору партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Для этого выбрали первую марку, выпущенную во время военного положения, "Русский военный корабль, иди…".