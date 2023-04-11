Рада приняла законопроект о NFT-марке в первом чтении: что предусматривает документ

Верховная Рада Украины 283 голосами "за" приняла за основу законопроект №8280 "О внесении изменений в Закон Украины "О почтовой связи" (об урегулировании вопроса выпуска цифровой марки)". Речь идет о внедрении NFT-марок.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Законопроект предусматривает, что с целью защиты авторских прав на изображение почтовой марки, в Украине введут понятие "цифровая почтовая марка", которая будет являться цифровой копией изображения почтовой марки и которая не будет относиться к знакам почтовой оплаты.

Если законопроект будет принят, то нормы документа будут урегулировать вопросы использования цифровых копий изображений почтовых марок.

"Будет определено, что цифровая почтовая марка является объектом изобразительного искусства, а не средство оплаты услуги почтовой связи по пересылке письменной корреспонденции, предоставляемой назначенным оператором почтовой связи", — говорится в пояснительной записке.

Также документ предусматривает, что порядок использования цифровой почтовой марки определяется назначенным оператором почтовой связи.

"Этот закон позволит Украине стать одной из первых стран мира, которая запустит NFT-марки, а главное – собрать значительные средства на ВСУ, чтобы совсем скоро мы смогли выпустить цифровую марку, посвященную нашей победе. А пока ждем второго чтения и готовимся", - прокомментировал гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Напомним, ранее "Укрпочта" уже объявляла конкурс по выбору партнера по запуску первой украинской NFT-марки. Для этого выбрали первую марку, выпущенную во время военного положения, "Русский военный корабль, иди…".