"Укрпошта" запроваджує електронну марку: для чого це потрібно

“Укрпошта” впроваджує електронну марку для рекомендованих листів. Ця нововведення дозволить замовляти, завантажувати та друкувати електронні марки вдома чи в офісі всього за кілька хвилин, що значно спростить процес відправки листів.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрпошти".

Наразі електронна марка доступна для рекомендованих листів, але з 2024 року українці зможуть скористатися нею й для простих листів.

Для того, щоб скористатися новою послугою потрібно створити лист, оплатити вартість поштового відправлення за допомогою банківської картки, а для корпоративних клієнтів існує можливість оплати коштом авансу.

Інші переваги цієї послуги включають відстеження всіх операцій та можливість переглядати статус відправлення онлайн, збережену історію відправлень у особистому кабінеті, оплату лише за фактом користування, а не передплатою, а також зменшення витрат на обслуговування марочних машин та використання поштових марок.

Зазначимо, що ця послуга буде особливо корисною для тих, хто працює з документами та відправляє великий обсяг кореспонденції.

Завантажити марку можуть усі клієнти Укрпошти в Особистому кабінеті за посиланням https://www.ukrposhta.ua/ua.

Нагадаємо, 1 листопада "Укрпошта" випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", яка присвячена працівникам "Укрзалізниці", а 26 жовтня ввела в обіг марку "Хрест бойових заслуг", яка присвячена військовим нагородам. Марка вже доступна у відділеннях "Укрпошти" та онлайн.