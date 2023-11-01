"Укрпошта" випустила нову марку, яка присвячена "Укрзалізниці"

АТ "Укрпошта" 1 листопада випустила марку "Героїчні професії. Залізні люди", яка присвячена працівникам "Укрзалізниці".

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ну що, поїхали! Зазвичай саме так ми запускаємо наші марки. Але сьогодні той випадок, коли це дуже доречно, бо сьогодні ми запускаємо марку в серії "Героїчні професії", присвячену нашим інфраструктурним побратимам - працівникам "Укрзалізниці", - зазначив Смілянський.

Він зауважив, що необхідно віддати належне та подякувати тим, хто під обстрілами евакуював мільйони людей, доставив мільйони тон вантажів, зокрема тих, які допомагають боронити Україну.

Нову марку, листівку та конверт можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та онлайн.

Сюжетом для марки стала історія стійкості та професіоналізму залізничників під час ворожого обстрілу Херсона.

3 травня 2023 року під час обстрілу міста було влучення у вокзал – загорівся вагон та був поранений провідник.Залізничники діяли злагоджено: відчепили охоплені полум’ям вагони, надали медичну допомогу колезі, швидко посадили пасажирів до вцілілих вагонів.

Потяг №109 Херсон – Львів вирушив зі станції Херсон із затримкою на 14 хвилин. А 4 травня о 10 годині 18 хвилин, за графіком, він прибув до Львова.

"Це перший в історії незалежної України поштовий блок, присвячений роботі залізничників. Тут відображена лише одна з тисячі історій, коли залізничники, ризикуючи життям, виконували свою роботу. Про деякі такі героїчні історії ми вже розповідаємо, про інші зможемо говорити лише після нашої перемоги. Залізничники, як і наші колеги поштарі, навіть в умовах широкомасштабної війни продовжують працювати в режимі 24/7 та залишаються надійним партнером для наших клієнтів та для нашої держави", – наголосив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

Поштовий блок "Героїчні професії. Залізні люди" вийшов у серії "Героїчні професії", яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють задля перемоги України.

Раніше у цій же серії вийшла марка "Воїни світла. Воїни добра", присвячена працівникам українських комунальних служб.

Також 26 жовтня "Укрпошта" ввела в обіг нову поштову марку "Хрест бойових заслуг", яка присвячена військовим нагородам. Марка вже доступна у відділеннях "Укрпошти" та онлайн.