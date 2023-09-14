"Укрпошта" випустила марки до річниці звільнення Харківщини

До річниці деокупації населених пунктів Харківської області “Укрпошта” анонсувала випуск марки "Міста Героїв. Харківщина".

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Про це повідомив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Рівно рік тому я з командою проїхав по щойно звільненим Ізюму, Балаклії та Купʼянську, щоб побачити, що залишили окупанти і як швидко ми можемо відновити роботу. Роботу відновили за лічені дні, а наші Збройні Сили довели фактом усьому світу, що Україна переможе. Це був переломний момент на користь миру на українських умовах", - зазначив Смілянський.

Він зауважив, що кожного разу, приїжджаючи у цей регіон, щиро дивувався витримці та позитиву людей.

"Пережити пекло окупації, більше 2500 повітряних тривог, але залишатися людьми, допомагати, бути вірним країні та народу до останнього", - наголосив Смілянський.

На його думку, ці міста створені не з бетонних стін, а з людей, що роблять надможливе.

"І саме на їх честь ми присвячуємо нову марку “Міста Героїв. Харківщина”. На честь ЗСУ, які, у шалено короткі терміни, провели найпотужнішу контрнаступальну операцію з часів Другої світової. На честь місцевих, які, попри загрозу катувань, передавали позиції ворога. І, в тому ж числі, на честь працівників української пошти, які до останнього пов'язували Харківщину з Україною та намагались зберегти наше майно", - підкреслив директор "Укрпошти".

Він додав, що марку, як завжди, можна придбати в онлайн-магазині та у відділеннях "Укрпошти" по всій країні.

До блоку увійшли чотири марки - "Харків", "Балаклія", "Куп'янськ" та "Ізюм".

Вартість блоку марок становить 72 грн.

Нагадаємо, 29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, “Укрпошта” випустила благодійну поштову марку "Вічна памʼять!".