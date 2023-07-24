Поштова марка про "русскій воєнний корабль" отримала "філателістичний Оскар"

Перша воєнна поштова марка "Русскій воєнний корабль, іді …!", яку "Укрпошта" презентувала у квітні 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії, яку ще називають "філателістичний Оскар".

Про це повідомляє пресслужба "Укрпошти".

Як зазначається, таку нагороду марка отримала за унікальну і безпрецедентну реакцію на російську агресію та особливу ідею втілення. Зокрема, на ній замість зброї і сцен боротьби, зображено зрозумілий кожному жест, яким український військовий апелює до ворога на пропозицію здатися.

До складу міжнародного журі конкурсу входять видавці філателістичної літератури, художники, філателісти, парламентарії, урядовці. Загалом у ньому взяли участь 35 країн, нагороду для "Укрпошти" отримав генеральний консул України у Мілані Андрій Картиш.

Що це за марка?

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року “Укрпошта” випустила поштову марку "Русскій воєнний корабель, іді…!". За сім днів вдалося продати майже всі поштові марки. Компанія заробила на цій марці понад $1 млн.

Українці перепродавали марки за цінами в десятки разів вищими, встановлених поштовим оператором. Одну марку "Укрпошта" продала на аукціоні за 5 млн грн.

Продажі супроводжувалися хакерськими атакми на онлайн-магазини та чергами до відділень "Укрпошти".

У квітні 2023 року АО "Укрпошта" випустило рамку з першою воєнною маркою "Русскій воєнний корабль, іді…!". Компанія виставила на продаж 1000 примірників.