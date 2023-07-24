Почтовая марка о "русском военном корабле" получила "филателистический Оскар"

Первая военная почтовая марка "Русский военный корабль, иди…!", которую "Укрпочта" презентовала в апреле 2022 года, получила высшую награду международной филателистической премии "Азиаго" в Италии, которую еще называют "филателистический Оскар".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрпочты".

Такую награду марка получила за уникальную и беспрецедентную реакцию на российскую агрессию и особую идею воплощения. В частности, на ней вместо оружия и сцен борьбы изображен понятный каждому жест, которым украинский военный апеллирует к врагу на предложение сдаться.

В состав международного жюри конкурса входят издатели филателистической литературы, художники, филателисты, парламентарии, члены правительства. В нем приняли участие 35 стран, награду для "Укрпочты" получил генеральный консул Украины в Милане Андрей Картыш.

Что это за марка?

Напомним, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Через семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Компания заработала на этой марке более $1 млн.

Украинцы перепродавали марки по ценам в десятки раз выше, установленных почтовым оператором. Одну марку "Укрпочта" продала на аукционе за 5 млн грн.

Продажи сопровождались хакерскими атаками на онлайн-магазины и очередями в отделения "Укрпочты".

В апреле 2023 года АО "Укрпочта" выпустило рамку с первой военной маркой "Русский военный корабль, иди…!" Компания выставила на продажу 1000 экземпляров.