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Хакеры атаковали сайт Rozetka, через который можно купить марку "Русский военный корабль"
Госкомпания "Укрпочта" 7 мая выставила на сайт Rozetka свои марки “Русский военный корабель, иди…!”. Через несколько часов хакеры атаковали сайт маркетплейса.
Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.
При этом хакеры заблокировали именно раздел продажи марки. Когда покупатель доходит до "корзины", то он просто не может добавить туда товар, соответственно не может купить марку.
"На этот раз процесс продажи полностью отделен от систем "Укрпочты" и осуществляется независимо на площадке Rozetka. На которую тоже, к сожалению, направили атаку", — отметил Смелянский.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он добавил, что специалисты делают все, чтобы восстановить работу сайта.
Напомним, в конце апреля хакеры совершили атаку на системы компании, в том числе на новый интернет-магазин, который открыли специально для продажи почтовых марок. После этого компания решила перенести продажу почтовых марок на новую площадку.