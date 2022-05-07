Хакери атакували сайт Rozetka, через який можна купити марку "Руський військовий корабель"

Держкомпанія "Укрпошта" 7 травня виставила на сайт Rozetka свої марки "Руський військовий корабль, йди…!" За кілька годин хакери атакували сайт маркетплейсу.

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Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Facebook.

При цьому хакери заблокували саме розділ продажу марки. Коли покупець доходить до "кошика", він просто не може додати туди товар, відповідно не може купити марку.

"Цього разу процес продажу повністю відокремлений від систем "Укрпошти" і здійснюється незалежно на майданчику Rozetka. На який також, на жаль, направили атаку", - зазначив Смілянський.

Він додав, що фахівці роблять все, щоб поновити роботу сайту.

Нагадаємо, наприкінці квітня хакери здійснили атаку на системи компанії, зокрема на новий інтернет-магазин, який відкрили спеціально для продажу поштових марок. Після цього компанія вирішила перенести продаж поштових марок на новий майданчик.