"Укрпошта" додатково виставить на продаж 30 тисяч марок "Російський військовий корабель"

З причини потоплення ще одного ворожого корабля – фрегата "Адмірал Макаров" – держкомпанія "Укрпошта" вирішила 7 травня виставити на продаж 30 тисяч марок "Корабель НА".

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Про це повідомив керівник "Укрпошти" Ігор Смілянський у своєму Facebook.

"Згідно з доброю філателістичною традицією, перед продажем марки поповнюється серія "Втоплені кораблі Росії" і 6 травня до неї приєднався ще один корабель ("Адмірал Макаров" - Delo.ua). Оскільки корабель був "так собі", ми вже не стали присвячувати йому марку", - написав Смілянський.

Він нагадав, що також незабаром у продажу з'явиться поштова марка "Корабель ВСЕ" із купоном та зображенням першої "Корабель НА". Крім того, "Укрпошта" готується відкрити новий майданчик для продажу марок, дату його запуску повідомлять пізніше, обіцяє Смілянський.

Нагадаємо, наприкінці квітня хакери здійснили атаку на системи компанії, зокрема на новий інтернет-магазин, який відкрили спеціально для продажу поштових марок. Після цього компанія вирішила перенести продаж поштових марок на новий майданчик.

Зазначимо, що держпідприємству вже вдалося заробити на випуску гучної марки "Російський військовий корабель" понад 1 мільйон доларів.