"Укрпочта" дополнительно выставит на продажу 30 тысяч марок "Русский военный корабль"

В честь потопления еще одного вражеского корабля — фрегата "Адмирал Макаров" — госкомпания "Укрпочта" решила 7 мая выставить на продажу 30 тысяч марок "Корабель НА".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Facebook.

"Согласно доброй филателистической традиции, перед продажей марки, пополняется серия "Утопленные корабли России" и 6 мая к ней присоединился еще один корабль ("Адмирал Макаров"— Delo.ua). Так как корабль был "так себе", мы уже не стали посвящать ему марку", — написал Смелянский.

Он напомнил, что также вскоре в продаже появится почтовая марка "Корабль ВСЕ" с купоном и изображением первой "Корабль НА". Кроме того, "Укрпочта" готовится открыть новую площадку для продажи марок, дату ее запуска сообщат позже, обещает Смелянский.

Напомним, в конце апреля хакеры совершили атаку на системы компании, в том числе на новый интернет-магазин, который открыли специально для продажи почтовых марок. После этого компания решила перенести продажу почтовых марок на новую площадку.

Отметим, что госпредприятию уже удалось заработать на выпуске нашумевшей марки "Русский военный корабль" более 1 миллиона долларов.