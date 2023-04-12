"Укрпочта" выпустила рамку с первой военной маркой

АО "Укрпочта" выпустило рамку с первой военной маркой "Русский военный корабль, иди…!" Компания выставит на продажу 1000 экземпляров.

Об этом 12 апреля в Facebook сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Все вырученные средства будут направлены на благотворительность. Рамка поступит в продажу к годовщине выпуска марки "Русский военный корабль, иди…!".

"Кто-то 12 апреля запускал спутник, а мы год назад запустили первую марку войны "Русский военный корабель, иди…!" Трудно поверить, что уже прошел год. Но самое прекрасное то, что, через 2 дня после официального введения марки в обращение, пророчество сбылось и крейсер "Москва" пошел ко дну. Вашей верой и "Нептуном", конечно", - вспоминает Смилянский.

Все рамки с первой военной маркой являются презентационными и оттиском штемпеля "Первый день", которым марка гасилась в день введения в обращение на киевском главпочтамте год назад.

Одна рамка стоит 1600 грн, из которых 1000 грн направят на дроны. Таким образом, "Укрпочта" планирует собрать 1 000 000 грн.

Приобрести рамку можно в интернет-магазине "Укрпочты", компания запустила предзаказ.

Напомним, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди…!". Через семь дней удалось продать почти все почтовые марки. Компания заработала на марке "Русский военный корабль" более $1 млн.

Украинцы перепродавали марки по ценам в десятки раз выше, установленных почтовым оператором. Одну марку "Укрпочта" продала на аукционе за 5 млн грн.

Продажи сопровождались хакерскими атаками на оналайн-магазины и очередями в отделения "Укрпочты".