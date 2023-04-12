"Укрпошта" випустила рамку з першою воєнною маркою

АО "Укрпошта" випустило рамку з першою воєнною маркою "Русскій воєнний корабль, іді…!". Компанія виставить на продаж 1000 примірників.

Про це 12 квітня в Facebook повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Всі виручені кошти спрямують на благодійність. Рамка надійде у продаж до річниці випуску "Русскій воєнний корабль, іді…!".

"Хтось 12 квітня запускав супутник, а ми рік тому запустили першу марку війни "Русскій воєнний корабль, іді…!" Важко повірити, що вже минув рік. Та найпрекрасніше те, що, через 2 дні після офіційного введення марки в обіг, пророцтво збулося і крейсер "Москва" пішов на дно. Вашою вірою та "Нептуном" звісно", — згадує Смілянський.

Всі рамки з першою воєнною маркою є презентаційними та з відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому.

Одна рамка коштує 1600 грн, з яких 1000 грн спрямують на дрони. Таким чином "Укрпошта" планує зібрати 1 000 000 грн.

Придбати рамку можна в інтернет-магазині "Укрпошти", компанія запустила передзамовлення.

Нагадаємо, 12 квітня 2022 року “Укрпошта” випустила поштову марку "Російський військовий корабель, йди…!". За сім днів вдалося продати майже всі поштові марки. Компанія заробила на марці "Російський військовий корабель" понад $1 млн

Українці перепродавали марки за цінами в десятки разів вищими, встановлених поштовим оператором. Одну марку "Укрпошта" продала на аукціоні за 5 млн грн.

Продажі супроводжувалися хакерськими атакми на онлайн-магазини та чергами до відділень "Укрпошти".