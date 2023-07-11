Продать в 20 раз подороже. Какие во время войны марки Укрпочты создали хайп и стали сверхприбыльным инвестиционным активом

Перепродажа почтовых марок – занятие специфическое, поскольку успех спекуляций на торгах сильно зависит от тиражей и спроса в отдельный момент, который предсказать порой непросто. Поэтому без серьезного опыта на этом рынке легко ошибиться. Delo.ua разобралось, покупка каких марок с начала войны стала для украинцев самой выгодной и почему.

Прежде всего, следует обратить внимание, что Укрпочта, имеющая монополию на выпуск такой продукции, с начала широкомасштабного вторжения РФ, конечно же, посвящала марки именно тематике войны. И неудивительно, что такие экземпляры пользовались у населения широким спросом. Особенно когда речь шла о запечатлении в марке знаковых событий. К примеру, потопление крейсера "Москва".

Впрочем, национальный оператор почтовой связи и сам не всегда может угадать с оптимальным тиражом. Например, экземпляры, посвященные известному псу "Патрону" Укрпочта так и не смогла распродать, поскольку "перегнула" с тиражом. В других случаях, напротив, тираж был настолько мал, что перекупы, понимая ситуацию, заламливали цены в десятки раз больше, чем заявляла Укрпочта.

Мы ограничились пятью почтовыми марками, которые пользовались и пользуются среди коллекционеров, перекупов и простых желающих приобрести памятку наибольшей популярностью.

Справка: марки выпускаются с соответствующим номиналом. Например, F, M, W и т.д. Почтовый оператор привязывает к этим буквам конкретную номинальную стоимость. Интересно, что в июле прошлого года Укрпочта сменила номинал V на U во избежание неприятных ассоциаций.

Отличившиеся наибольшей популярностью марки Укрпочты.

Лист "Русский военный корабль, иДи...! Героям Слава!"

Заявленная цена Укрпочты – 329 грн. за лист W и 138 грн. – лист F. В наличии нет. 2022 год.

Пожалуй, самой известной маркой Укрпочты, выпущенной с начала войны, стала "Русский военный корабель, иДи...! Героям Слава!", вызвавшая в апреле прошлого года настоящий ажиотаж. Речь, конечно, об известном ответе украинских защитников острова Змеиный на предложение сдаться российскому кораблю.

"Русский военный корабль, иДи...! Героям Слава!"

Когда марку выпустили в обращение в середине апреля, в отделения Укрпочты выстроились огромные очереди. В считанные дни экземпляров не осталось, хотя и тираж был относительно небольшим – по 500 штук W и F. При этом люди пытались ухватить оба листа.

"Русский военный корабль, иДи...! Героям Слава!"

Через несколько дней перекупы начали выставлять цену за оба листа по 8-10 тыс. грн. Другими словами, в 17-20 раз дороже. Иногда на первое время доходило до абсурдной цены в 20 тыс. грн.

Однако, на сегодняшний день спрос на марку спал, оба листа можно купить вместе за 1,8-2 тыс. грн. Экземпляры подешевели, но прибыль все равно очевидна. Больше всего заработали те, кто в первые недели смог купить десятки экземпляров.

В Укрпочте заметили ажиотаж, учли урок, но "перегнули". В конце мая почтовый оператор выпустил похожие экземпляры – "Русский военный корабль… ВСЕ! Слава нации!" тиражом в 2 млн штук, но до сегодняшнего дня их не распродал. Заявленная стоимость марки – 164 грн.

Дело в том, что уже на следующий день после введения марок в обращение первого образца – 13 апреля – стало известно об успешной операции ВСУ, в результате которой флагманский корабль Черноморского флота России был поражен и 14 апреля 2022 года утонул.

"Русский военный корабль…ВСЕ! Слава нации!"

"Событие добавило почтовым маркам "Русский военный корабель, иди…!" популярности и коллекционной ценности и обусловило выпуск новой почтовой марки "Русский военный корабль... ВСЕ!", – объясняют в Укрпочте.

Поскольку эту марку в течение года так и не разобрали, оператор начал ее отдавать на выклейку на конверты, как это делается с обычными марками. И даже при этом на сайтах перекупки просят за нее ориентировочно в 4-5 раз больше.

"Щедрик"

Заявленная цена Укрпочты – 219 грн. В наличии нет. 2022 год.

Укрпочта посвятила эту марку одному из важнейших символов Рождества – песне "Щедрик". Всемирное признание украинская фольклорная композиция приобрела благодаря талантливой аранжировке нашего композитора Николая Леонтовича.

Тираж этой марки был небольшим – 200 тыс., поэтому очень быстро были раскуплены все экземпляры.

Сегодня за эти марки просят до 450–600 грн. Иными словами, в два-три раза больше первоначальной стоимости.

Лист "ПТН ПНХ!"

Заявленная цена Укрпочты – 180 грн. В наличии нет. 2023 год.

Эту марку Укрпочта выпустила как раз на годовщину широкомасштабного российского вторжения. При этом "ПТН ПНХ!" – благотворительный выпуск. Собранные таким образом благотворительные взносы были направлены оператором на восстановление учебных заведений, разрушенных ракетами РФ.

Хотя и тираж составил 1,5 млн, все экземпляры оператор распродал. Но именно ввиду большого тиража, перекупки на сайтах цену поднимают несущественно. Ориентировочно – до 240 грн. за лист.

Лист "Пес Патрон"

Заявленная цена Укрпочты – 248 грн. В наличии. 2022 год.

"Пес Патрон" – первые благотворительные почтовые марки Украины (8хF + 64,00), выпущенные с дополнительным номиналом – 8 грн. Собранные таким образом Укрпочтой благотворительные взносы будут использованы для приобретения машины механизированного разминирования и помощи приютам для животных.

Что примечательно, несмотря на популярность собаки "Патрона" среди украинцев, экземпляры этой серии Укрпочта так и не распродали, поскольку тираж марок немалый - 1 млн экземпляров. Поэтому и неудивительно, что наценка среди перекупок составляет 50 грн.

Лист "Добрый вечер, мы из Украины!"

Заявленная цена Укрпочты – 329 грн за лист W и 108 грн – лист M. Есть в наличии. 2022 год.

"Добрый вечер, мы из Украины!"

Известное поздравление "Добрый вечер, мы из Украины!" стало культовым в прошлом году после российского военного вторжения в Украину. Сегодня этими словами начинают свои эфиры журналисты, должностные лица, военные, они звучат в композициях музыкальных треков.

"Добрый вечер, мы из Украины!"

Эту марку Укрпочта также не распродала, поскольку тираж ее огромный – аж 3 млн экземпляров. При этом наценка по первому листу составляет до 170 грн, а по второму – до 30 грн.

Если подытожить, как видно на пяти представленных выше примерах, главным определяющим фактором при перепродаже марок является, конечно, их тираж и ажиотаж, если в экземплярах запечатлены те или иные определяющие события.

Заработок может колебаться от тысяч гривен до нескольких десятков. Однако без опыта на торгах не обойтись, поскольку купленное сейчас в несколько раз дороже, если не успел этого сделать на Укрпочте, через несколько месяцев может оказаться в несколько раз дешевле. Как это было с "Русским военным кораблем".