Продати в 20 разів дорожче. Які під час війни марки Укрпошти створили хайп та стали надприбутковим інвестиційним активом

Перепродаж поштових марок – заняття специфічне, оскільки успіх спекуляцій ними на торгах сильно залежить від тиражів і попиту в окремий момент, який передбачити часом непросто. Тому без серйозного досвіду на цьому ринку легко помилитися. Delo.ua розібралось, купівля яких марок з початку великої війни стала для українців найвигіднішою і чому.

Насамперед варто звернути увагу, що Укрпошта, що має монополію на випуск такої продукції, з початку широкомасштабного вторгнення РФ, звісно ж, присвячувала марки саме тематиці війни. І не дивно, що такі екземпляри користувалися у населення широким попитом. Особливо, коли йшлося про закарбування в марці знакових подій. Наприклад, потоплення крейсера "Москва".

Втім, національний оператор поштового зв’язку і сам не завжди може вгадати з оптимальним тиражем. Наприклад, екземпляри, присвячені відомому псу "Патрону" Укрпошта так і не змогла розпродати, позаяк "перегнула" з тиражем. В інших випадках, навпаки, тираж був настільки малим, що перекупи, розуміючи ситуацію, заломлювали ціни в десятки більші, ніж заявляла Укрпошта.

Ми обмежились п’ятьма поштовими марками, які користувались і користуються серед колекціонерів, перекупів і простих охочих придбати пам'ятку найбільшою популярністю.

Довідково: марки випускаються з відповідним номіналом. Наприклад, F, M, W тощо. Поштовий оператор прив’язує до цих літер конкретну номінальну вартість. Цікаво, що в липні минулого року Укрпошта змінила номінал V на U, щоб уникнути неприємних асоціацій.

Марки Укрпошти, що відзначилися найбільшою популярністю

Аркуш "Русскій воєнний корабль, іДі...! Героям Слава!"

Заявлена ціна Укрпошти – 329 грн за аркуш W і 138 грн – аркуш F. В наявності немає. 2022 рік

Мабуть, найвідомішою маркою Укрпошти, випущеною з початку війни, стала "Русскій воєнний корабль, іДі...! Героям Слава!", яка спричинила в квітні минулого року справжній ажіотаж. Йдеться, звісно, про відому відповідь українських захисників острова Зміїний на пропозицію здатися російському кораблю.

"Русскій воєнний корабль, іДі...! Героям Слава!"

Коли марку випустили в обіг в середині квітня, до відділень Укрпошти вишикувались величезні черги. За лічені дні екземплярів не лишилось, хоча й тираж був відносно невеликим – по 500 штук W і F. При цьому люди намагалися вхопити обидва аркуші.

"Русскій воєнний корабль, іДі...! Героям Слава!"

За кілька днів перекупи почали виставляти ціну за обидва аркуші по 8-10 тис. грн. Іншими словами, в 17-20 разів дорожче. Іноді на першій порі доходило до абсурдної ціни в 20 тис. грн.

Однак, на сьогоднішній день попит на марку спав, обидва листи можна купити разом за 1,8-2 тис. грн. Екземпляри подешевшали, але прибуток все одно очевидний. Найбільше заробили ті, хто у перші тижні зміг купити десятки екземплярів.

В Укрпошті помітили ажіотаж, врахували урок, але "перегнули". Наприкінці травня поштовий оператор випустив схожі екземпляри – "Русскій воєнний корабль…ВСЬО! Слава нації!" тиражем у 2 млн штук, але до сьогоднішнього дня їх не розпродав. Заявлена вартість марки – 164 грн.

Справа в тому, що вже наступного дня після введення марок в обіг першого зразка – 13 квітня – стало відомо про успішну операцію ЗСУ, в результаті якої флагманський корабель Чорноморського флоту Росії був уражений і 14 квітня 2022 року потонув.

"Русскій воєнний корабль…ВСЬО! Слава нації!"

"Подія додала поштовим маркам "Русскій воєнний корабль, іді … !" популярності та колекційної цінності і зумовила випуск нової поштової марки "Русскій воєнний корабль ... ВСЬО!", – пояснюють в Укрпошті.

Оскільки цю марку протягом року так і не розібрали, оператор почав її віддавати на виклейку на конверти, як це робиться зі звичайними марками. І навіть при цьому на сайтах перекупки просять за неї орієнтовно в 4-5 разів більше.

"Щедрик"

Заявлена ціна Укрпошти – 219 грн. В наявності немає. 2022 рік

Укрпошта присвятила цю марку одному з найважливіших символів Різдва – пісні "Щедрик". Всесвітнє визнання українська фольклорна композиція набула завдяки талановитому аранжуванню нашого композитора Миколи Леонтовича.

Тираж цієї марки був невеликим – 200 тис., тому дуже стрімко було розкуплено всі екземпляри.

Сьогодні за ці марки просять до 450-600 грн. Іншими словами, у вдвічі-втричі більше початкової вартості.

Аркуш "ПТН ПНХ!"

Заявлена ціна Укрпошти – 180 грн. В наявності немає. 2023 рік.

Цю марку Укрпошта випустила якраз на річницю широкомасштабного російського вторгнення. При цьому "ПТН ПНХ!" – благодійний випуск. Зібрані в такий спосіб доброчинні внески були спрямовані оператором на відбудову навчальних закладів, зруйнованих ракетами РФ.

Хоча й тираж склав 1,5 млн, всі екземпляри оператор розпродав. Але саме з огляду на великий тираж, перекупки на сайтах ціну піднімають несуттєво. Орієнтовно – до 240 грн за аркуш.

Аркуш "Пес Патрон"

Заявлена ціна Укрпошти – 248 грн. В наявності. 2022 рік

"Пес Патрон" – перші благодійні поштові марки України (8хF + 64,00), випущені з додатковим номіналом – 8 грн. Зібрані в такий спосіб Укрпоштою благодійні внески будуть використані для придбання машини механізованого розмінування та надання допомоги притулкам для тварин.

Що прикметно, попри популярність пса "Патрона" серед українців, екземпляри цієї серії Укрпошта так і не розпродала, оскільки тираж марок немалий – 1 млн екземплярів. Тому й не дивно, що націнка серед перекупок складає якихось 50 грн.

Аркуш "Доброго вечора, ми з України!"

Заявлена ціна Укрпошти – 329 грн за аркуш W і 108 грн – аркуш M. В наявності є. 2022 рік.

"Доброго вечора, ми з України!"

Відоме привітання "Доброго вечора, ми з України!" стало культовим минулого року після російського військового вторгнення в Україну. Сьогодні цими словами розпочинають свої ефіри журналісти, посадовці, військові, вони звучать у композиціях музичних треків.

"Доброго вечора, ми з України!"

Цю марку Укрпошта так само ще не розпродала, оскільки тираж її величезний – аж 3 млн екземплярів. При цьому націнка по першому аркушу складає до 170 грн, а по другому – до 30 грн.

Якщо підсумувати, як видно на п’ятьох представлених вище прикладах, головним визначальним фактором при перепродажах марок є, звісно, їхній тираж і ажіотаж, якщо в екземплярах закарбовано ті чи інші визначальні події.

Заробіток може коливатись від тисяч гривень до кількох десятків. Однак без досвіду на торгах не обійтись, оскільки куплене зараз в кілька разів дорожче, якщо не встиг цього зробити на Укрпошті, за кілька місяців може стати в кілька разів дешевшим. Як це було з "Русскім воєнним кораблем".