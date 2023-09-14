"Укрпочта" выпустила марки к годовщине освобождения Харьковщины

К годовщине деоккупации населенных пунктов Харьковской области "Укрпочта" анонсировала выпуск марки "Города Героев. Харьковщина".

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Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

"Ровно год назад я с командой приехал в только что освобожденный Изюм, Балаклею и Купянск, чтобы увидеть, что оставили оккупанты и как быстро мы можем возобновить работу. Работу возобновили за считанные дни, а наши Вооруженные Силы доказали фактом всему миру, что Украина победит. Это был переломный момент в интересах мира на украинских условиях", - заявил Смилянский.

Он отметил, что каждый раз, приезжая в этот регион, искренне удивлялся выдержке и позитиву людей.

"Пережить оккупацию, более 2500 воздушных тревог, но оставаться людьми, помогать, быть верным стране и народу до последнего", - подчеркнул Смелянский.

По его мнению, эти города созданы не из бетонных стен, а из людей, делающих сверхвозможное.

"И именно в их честь мы выпускаем новую марку "Города Героев. Харьковщина". В честь ВСУ, которые в безумно короткие сроки провели самую мощную контрнаступательную операцию со времен Второй мировой. В честь местных, которые, несмотря на угрозу пыток, передавали позиции врага. И, в том же числе, в честь работников украинской почты, которые до последнего связывали Харьковщину с Украиной и пытались сохранить наше имущество", - подчеркнул директор "Укрпочты".

Он добавил, что марку, как обычно, можно приобрести в онлайн-магазине и в отделениях "Укрпочты" по всей стране.

В блок вошли четыре марки - "Харьков", "Балаклия", "Купянск" и "Изюм".

Стоимость блока марок составляет 72 грн.

Напомним, 29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, "Укрпочта" выпустила благотворительную почтовую марку "Вечная память!".