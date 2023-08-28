"Укрпошта" оголосила про випуск нової марки: як придбати

29 серпня, у День пам’яті загиблих захисників України, “Укрпошта” випустить благодійну поштову марку "Вічна памʼять!". З 28 серпня марку та конверт можна передзамовити онлайн.

Про це повідомив гендиректора АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

"Ми маємо памʼятати, завдяки кому можемо прокидатися та чекати гарних новин і в цивільному житті, і на фронті. Завдяки кому вже за декілька днів наші діти знову підуть до школи. Тому "Укрпошта" оголошує випуск марки "Вічна памʼять", що буде випущена завтра, 29 серпня, до Дня пам’яті захисників України", – зазначив Смілянський.

За його словами, започаткована у 2019 році дата сьогодні набула ще глибшого змісту.

Як повідомив гендиректор "Укрпошти", 3 грн з кожного випуску підуть на допомогу дітям загиблих захисників України.

"Ми довго думали над напрямком благодійності цього випуску. Зібрати на зброю, памʼятник чи музей загиблим героям. Але вирішили серцем. Є ті, для кого ці втрати найважчі – діти героїв. Якщо є найменше, що ми можемо зробити, щоб їх порадувати, передати трішки тепла та підтримки – ми зробимо саме це", – наголосив Смілянський.

Він додав, що спецпогашення марки по всій країні відбудуться 29 серпня.

Тираж поштової марки — 500 000 екземплярів. Номінал — U = 12,00 грн (відповідає тарифу на пересилання непріоритетного простого листа вагою до 50 г у межах України) + 3,00 грн (додатковий номінал, призначений для відрахування на благодійні цілі).

Ескізом до нової поштової марки стала картина заслуженого художника України Олега Шупляка "Журба". На ній козак-бандурист схиляє голову над могилами побратимів, а над ним журавлі летять у вирій. У давньоруській міфології вирій — вічно зелена й сонячна країна, що розташована далеко на сході (або на півдні, "за морем"), де мешкають душі померлих.

Як придбати поштову марку "Вічна памʼять!"

З 28 серпня в поштовому маркеті відкривається передзамовлення на марковий аркуш. Кожен може придбати не більш як 10 аркушів одночасно. Для оформлення передзамовлення перейдіть за посиланням. Відправлення поштових марок розпочнеться після 29 серпня — дати введення випуску в обіг.

Усі охочі з різних куточків країни попередньо можуть купувати конверт "Перший день", відправлення якого, на відміну від марок, здійснюватиметься за фактом замовлення.

Власники філателістичних абонементів вже отримали посилання на оплату цього поштового випуску на свої електронні скриньки, яке активне до 28.08 включно.

Нагадаємо, до Дня Незалежності компанія "Укрпошта" презентувала спеціальний поштовий випуск "Україна-мати". Вартість одного набору становить 108 грн.