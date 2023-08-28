"Укрпочта" объявила о выпуске новой марки: как купить

29 августа, в День памяти погибших защитников Украины, “Укрпочта” выпустит благотворительную почтовую марку "Вечная память!". С 28 августа марку и конверт можно заказать онлайн.

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

"Мы должны помнить, благодаря кому можем просыпаться и ждать хороших новостей и в гражданской жизни, и на фронте. Благодаря кому уже через несколько дней наши дети снова пойдут в школу. Поэтому "Укрпочта" объявляет о выпуске марки "Вечная память", которая будет выпущена завтра, 29 августа, ко Дню памяти защитников Украины", – отметил Смилянский.

Как сообщил гендиректор "Укрпочты", 3 грн из каждого выпуска пойдут на помощь детям погибших защитников Украины.

"Мы долго думали над направлением благотворительности этого выпуска. Собрать на оружие, памятник или музей погибшим героям. Но решили сердцем. Есть те, для кого эти потери самые трудные – дети героев. Если есть хоть малейшая возможность, что мы сможем порадовать их, передать немного тепла и поддержки – мы сделаем именно это", – подчеркнул Смелянский.

Он добавил, что спецпогашения марки по всей стране состоятся 29 августа.

Тираж почтовой марки – 500 000 экземпляров. Номинал U = 12,00 грн (соответствует тарифу на пересылку неприоритетного простого письма весом до 50 г в пределах Украины) + 3,00 грн (дополнительный номинал, предназначенный для отчисления на благотворительные цели).

Эскизом к новой почтовой марке стала картина заслуженного художника Украины Олега Шупляка "Журба". На ней казак-бандурист склоняет голову над могилами собратьев, а над ним журавли летят в теплые края. В древнерусской мифологии теплые края — вечно зеленая и солнечная страна, расположенная далеко на востоке (или на юге, "за морем"), где обитают души умерших.

Как приобрести почтовую марку "Вечная память!"

С 28 августа в почтовом маркете открывается предзаказ на марковый лист. Каждый может приобрести не более 10 листов одновременно. Для оформления предзаказа перейдите по ссылке. Отправка почтовых марок начнется после 29 августа – даты ввода выпуска в обращение.

Все желающие из разных уголков страны предварительно могут покупать конверт "Первый день", отправка которого, в отличие от марок, будет осуществляться по факту заказа.

Владельцы филателистических абонементов уже получили ссылку на оплату этого почтового выпуска на свои электронные ящики, которое активно до 28.08 включительно.

Напомним, ко Дню Независимости компания "Укрпочта" представила специальный почтовый выпуск "Украина-мать". Стоимость одного набора составляет 108 грн.