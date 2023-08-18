"Укрпошта" до Дня Незалежності випустить спецвипуск "Україна-мати": що буде в наборі

До Дня Незалежності компанія "Укрпошта" презентувала спеціальний поштовий випуск "Україна-мати". 18 серпня стартували передзамовлення. Вартість одного набору становить 108 грн.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Саме "Батьківщину-матір" обрали для нової марки з нагоди встановлення тризуба на монументі.

"Це наш формат прийняття зміни контекстів та переосмислення. Заміна радянського герба на український тризуб — фундаментально один з них. Можливо, слідом за ним відбудеться й зміна назви — з "Батьківщина-мати" на відповідніше "Україна-мати", — зазначили в "Укрпошті".

Набір випустять 24 серпня, в нього входить:

аркуш "Україна-мати";

конверт "Україна-мати";

картка "Україна-мати. Віра";

картка "Україна-мати.Надія";

картка "Україна-мати. Любов".

Дизайн створила художниця Зінаїда Кубар. Тираж марки — 600 000, номінальна вартість — U.

Нагадаємо, нещодавно "Укрпошта" відкрила продаж нової поштової марки "Винищувачі зла", присвячену дню Повітряних сил ЗСУ та сучасним західним винищувачам F-16. Як зазначалося, з моменту анонсування марки 12 липня до 4 серпня вже передзамовили 29,5 тис. поштових наборів.

А перша воєнна марка "Русскій воєнний корабль, іді …!", яку "Укрпошта" презентувала у квітні 2022 року, отримала найвищу нагороду міжнародної філателістичної мистецької премії "Азіаго" в Італії, яку ще називають "філателістичний Оскар".