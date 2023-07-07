"Укрпошта" продає унікальні рамки Бенксі зі штемпелем: як купити

Сьогодні, 7 липня, “Укрпошта” представляє спеціальний благодійний випуск рамки "ПТН ПНХ!". Презентаційна рамка містить поштову марку "ПТН ПНХ!" з відбитком штемпеля "Перший день. Київ. 24.02.2023" та поштову картку, які були випущені до річниці повномасштабної війни Росії проти України. 1 млн грн від продажу виділять для облаштування шкільних укриттів.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

"Ми вже облаштували шкільне укриття для Ківшоватського ліцею, що на Київщині. Відтепер понад 300 учнів мають змогу очно почати новий навчальний рік у безпечному, комфортному та сучасному сховищі. Ми продовжуємо працювати над іншими укриттями разом з партнерами. Тому вже сьогодні оголошуємо новий аукціон - всього 1000 рамок Бенксі зі штемпелем 1 дня. Більше Ви їх точно ніде не придбаєте. Вартість 1600 гривень і 1000 гривень (або разом 1 мільйон гривень) йде на облаштування шкільних укриттів", - зауважив Смілянський.

Як повідомляють в "Укрпошті", у день офіційного введення в обіг, 24 лютого цього року, поштова марка «ПТН ПНХ!» викликала неймовірний ажіотаж та успіх, а зображення поштової продукції Укрпошти на своїй сторінці в Instagram опублікував всесвітньо відомий англійський художник графіті Бенксі.

Придбати випуск «ПТН ПНХ!» у відділеннях Укрпошти та в офіційному інтернет-магазині наразі практично неможливо. Єдиний шанс стати власником славнозвісного випуску – замовити ексклюзивну благодійну рамку сьогодні, перейшовши за посиланням.

Наголошується, що ці рамки унікальні та існують в єдиному екземплярі.

Тираж випуску лімітований – 1000 екземплярів. Ціна – 1600 грн. Одна тисяча гривень від реалізації кожної презентаційної рамки буде спрямована на облаштування шкільних укриттів.

Рамка з поштовою карткою і маркою "ПТН ПНХ!" з відбитком штемпеля "Перший день. Київ. 24.02.2023" коштує 1600 гривень. З них тисяча йде на облаштування шкільних укриттів. Загалом для сховищ мають виділити 1 мільйон гривень.

Зауважимо, 30 червня, у день звільнення острова Зміїний від російських окупантів, "Укрпошта" презентувала нову поштову марку "Головне управління розвідки Міністерства оборони України". Кошти від її продажу підуть на придбання засобу "помсти", ударну силу якого невдовзі відчують на собі російські загарбники.