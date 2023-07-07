"Укрпочта" продает уникальные рамки Бенкси со штемпелем: как купить

Сегодня, 7 июля, "Укрпочта" представляет специальный благотворительный выпуск рамки "ПТН ПНХ!". Презентационная рамка содержит почтовую марку "ПТН ПНХ!" с отпечатком штемпеля "Первый день. Киев. 24.02.2023" и почтовую карточку, выпущенные к годовщине полномасштабной войны России против Украины. 1 млн грн от продаж выделят для обустройства школьных укрытий.

Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.

"Мы уже обустроили школьное укрытие для Ковшоватского лицея на Киевщине . Отныне более 300 учеников имеют возможность очно начать новый учебный год в безопасном, комфортном и современном убежище. Мы продолжаем работать над другими укрытиями вместе с партнерами. Поэтому уже сегодня объявляем новый аукцион - всего 1000 рамок Бенкси со штемпелем 1 дня . Больше Вы их точно нигде не приобретете. Стоимость 1600 гривен и 1000 гривен (или вместе 1 миллион гривен) идет на обустройство школьных укрытий", - заметил Смелянский.

Как сообщают в "Укрпочте", в день официального введения в обращение, 24 февраля этого года, почтовая марка "ПТН ПНХ!" вызвала невероятный ажиотаж и успех, а изображение почтовой продукции "Укрпочты" на своей странице в Instagram опубликовал всемирно известный английский художник граффити Бенкси.

Приобрести выпуск "ПТН ПНХ!" в отделениях Укрпочты и в официальном интернет-магазине практически невозможно. Единственный шанс стать владельцем знаменитого выпуска – заказать эксклюзивную благотворительную рамку сегодня, перейдя по ссылке.

Отмечается, что эти рамки уникальны и существуют в единственном экземпляре.

Тираж выпуска лимитирован – 1000 экземпляров. Цена – 1600 грн. Одна тысяча гривен от реализации каждой презентационной рамки будет направлена на обустройство школьных укрытий.

Рамка с почтовой картой и маркой "ПТН ПНХ!" с отпечатком штемпеля "Первый день. Киев. 24.02.2023" стоит 1600 гривен. Из них тысяча уходит на обустройство школьных укрытий. В общей сложности для бобмоубежищ должны выделить 1 миллион гривен.

Отметим, 30 июня, в день освобождения острова Змеиный от российских оккупантов, "Укрпочта" представила новую почтовую марку "Главное управление разведки Министерства обороны Украины". Средства от ее продажи пойдут на приобретение средства "отмщения", ударную силу которого вскоре ощутят на себе российские захватчики.