Уже с 1 июля: "Укрпочта" повышает тарифы на свои услуги

Компания "Укрпочта" с 1 июля повысит тарифы на свои услуги "Стандарт", "Экспресс" и "Документы". Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Пересмотр тарифов объясняют, прежде всего, увеличением логистических расходов на доставку. Однако в "Укрпочте" уверяют, что даже теперь услуги компании будут стоить дешевле, чем у конкурентов.

Стоимость услуги "Укрпочта Стандарт" в пределах Украины вырастет в среднем на 14%, а в пределах области – на 13%.

"Отправка весом до 1 кг в пределах Украины, которая раньше стоила 31 грн, после пересмотра тарифов будет стоить 35 грн, а доставка посылки весом до 15 кг – 75 грн по сравнению с 65 грн до пересмотра тарифов", – указали в "Укрпочте".

Кроме того, по новым тарифам с 1 июля будут доставлятся отправления "Укрпочта Экспресс". Стоимость пересылки в пределах области вырастет в среднем на 14%, а в пределах Украины – на 16%.

"Если раньше посылка до 1 кг по Украине стоила 39 грн, то с 1 июля будет стоить 45 грн", – объяснили в компании.

Также предусмотрено, что на 14% вырастет стоимость услуги "Документы".

В то же время стоимость международных отправлений остается неизменной.

Напомним, с 1 июля "Укрпочта" также стандартизирует режим работы своих отделений. В компании обещали, что они будут работать "максимально возможное время" и в выходные дни. Подробнее об изменениях читайте здесь.