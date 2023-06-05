В "Укрпочте" рассказали о мошенниках, рассылающих сообщения об ошибочных посылках

В "Укрпочте" предупреждают о деятельности мошенников, которые от ее имени рассылают сообщения о посылках, якобы по ошибке направленных по адресу получателей таких сообщений. Об этом написал на своей странице в Facebook гендиректор госкомпании Игорь Смелянский.

"Среди десятки мировых брендов, которые злоумышленники используют, чтобы получить номер вашего счета или карты в 2023 году, такие известные компании, как DHL и FedEx. Теперь в этот список попала и "Укрпочта". Хотя это и признание, но мы должны вместе их остановить, потому что собирают они точно не на дроны. И вообще, скорее всего, находятся в той стране, которая эти дроны нам по ночам и высылает", - отметил он.

По словам Смелянского, в последние недели многие получили сообщение, что к ним следует посылка, но она идет не по тому адресу, потому нужна переадресация. После того, как человек переходит по ссылке, с него требуют 18 гривен за эту услугу и воруют номер карты.

Глава компании отметил, что "Укрпочта" действительно имеет услугу переадресации, но она всегда инициируется либо получателем, либо отправителем и никогда – самой "Укрпочтой", потому отправка ею таких сообщений исключена.

"Во вторых: в наших ссылках никогда нет таких непонятных букв, вроде ukrposhta.zsjfrz.com (это один из заблокированных мошеннических сайтов) и мы всегда ukrposhta.ua, а не ukrposhta.com", - добавил Смелянский.

Он посоветовал гражданам просто игнорировать такие сообщения или, если есть сомнения, обращаться в колл-центр "Укрпочты". По словам руководителя госкомпании, за последние несколько дней было заблокировано до 10 таких мошеннических сайтов, "которые, конечно, продолжают генерироваться".

Напомним также, что на днях полиция поймала пару телефонных мошенников, "вытягивавших" из украинцев данные банковских карт. Ранее же в мае поймали 20-летнего мошенника-рецедивиста, занимавшегося фейковыми продажами техники на OLX.