20-летнего мошенника-рецедивиста поймали на фейковых продажах техники на OLX: скольких успел обмануть (ВИДЕО)

Полиция задержала 20-летнего уроженца Сумской области, проживавшего в Ирпене Киевской области, который под предлогом продаж разнообразной техники мошенническим способом завладел деньгами 34 человек.

Как сообщают в Главном управлении полиции в Киеве и столичной прокуратуре, мужчина размещал на одной из популярных интернет-платформ объявления по продаже разнообразных товаров - техники, игровых консолей, зарядок к мобильным телефонам, офисных кресел и так далее.

Тем временем в отдел полиции №4 Шевченковского управления полиции Киева начали поступать жалобы граждан, которые оплатили продавцам деньги за выбранный в интернете товар, но не получили ни заказа, ни возврата средств.

При слаженной работе следователей, киберполицейских с привлечением сотрудников уголовного розыска был идентифицирован пользователь-мошенник и установлена личность организатора схемы.

Как стало известно, нарушитель в период с августа 2022 года по настоящее время использовал сайт OLX для реализации упомянутых товаров, обманув 34 человек. Сумма ущерба составляет около 220 тысяч гривен.

Полиция провела ряд обысков у организатора и еще нескольких человек, вероятно причастных к мошенническим действиям, на территории Киева, Киевской области и города Сумы. По результатам обнаружены и изъяты мобильные телефоны, SIM-карты разных операторов и квитанции. Оказалось, что фигурант в свои 20 лет уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве Фото: ГУНП в Киеве

Открыто производство по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Следователи при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении и обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.