В Одессе поймали зернового мошенника, обманувшего аграриев минимум на 45 миллионов гривен (ФОТО, ВИДЕО)

Полиция задержала в Одессе 40-летнего мужчину, который в течение 2020-2022 годов реализовывал по всей Украине мошеннические схемы, сотрудничая с фермерами и компаниями, работающими в сфере купли-продажи сельскохозяйственных культур.

Как сообщают в Главном управлении полиции в Одесской области, он искал предпринимателям покупателей на их зерно и покупал его сам, но затем завладевал их имуществом. Мужчина находил аграриев, заинтересованных в торговле, входил в доверие и первое время добросовестно выполнял взятые на себя обязательства по перепродаже и перевозке ячменя, пшеницы и подсолнечника.

Когда граждане начинали считать мужчину надежным партнером и теряли бдительность, тот брался за обман. Так, у одних людей он брал зерно, обещал рассчитаться за него позже, однако деньги так и не возвращал.

Другим мужчина предлагал свое посредничество в продаже сельхозкультур по выгодной цене и их перевозке на зерновые склады, после чего с помощью третьего лица подделывал товарно-транспортные накладные, чтобы ввести в заблуждение потерпевших и создать впечатление, что их товар прибыл на место назначения, а на самом деле присваивал зерно себе и перепродавал.

В общей сложности правонарушитель нанес шести установленным потерпевшим ущерб почти на 45 миллионов гривен. Не получив ни денег, ни зерна, аграрии поняли, что стали жертвами мошенничества и обратились за помощью в полицию.

Разоблачили и прекратили противоправные действия злоумышленника работники управления уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Как следует из фото и видео, опубликованных полицией, мужчину задержали на проспекте Небесной сотни (Маршала Жукова) у дома 37/1, заблокировав движение его внедорожника Range Rover.

Выяснилось, что одессит уже не в первый раз попадает в поле зрения правоохранительных органов: в двух судах в отношении него находятся на рассмотрении обвинительные акты за аналогичные преступления, а также за заведомо ложные сообщения о минировании объектов инфраструктуры, в том числе судов, которые он делал специально для того, чтобы сорвать судебные заседания.

Следователи сообщили правонарушителю о подозрении в мошенничестве, совершенном повторно и в особо крупных размерах (части 2 и 4 статьи 190 Уголовного кодекса), в подделке официального документа, совершенном повторно, и его использовании (части 3 и 4 статьи 358 УК), а также в соучастии в служебном подлоге (часть 2 статьи 27 и та же часть 3 статьи 358 УК).

Фото: скриншот видео ГУНП в Одесской области Фото: скриншот видео ГУНП в Одесской области Фото: скриншот видео ГУНП в Одесской области Фото: скриншот видео ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области Фото: ГУНП в Одесской области

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания, следователи подали ходатайство об избрании ему меры пресечения. Также в суд подано ходатайство о наложении ареста на выявленное имущество. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к преступлению, и других возможных потерпевших. Вероятных жертв зернового мошенничества правоохранители призывают сообщать на спецлинию 102 или обратиться в ближайшее подразделение полиции. Следствие продолжается.