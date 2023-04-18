В Одессе поймали мошенника, "продававшего" несуществующие бронежилеты

Полицейские отделения полиции №3 Одесского райуправления полиции №1 под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры Одессы разыскали и сообщили о подозрении мужчине, спланировавшему мошенническую схему по продаже защитного снаряжения для украинских военнослужащих, которого на самом деле у него не было.

Об этом сообщают в Главном управлении полиции в Одесской области и областной прокуратуре. По данным следствия, подозреваемый присоединился к волонтерской группе в соцсетях и отслеживал объявления о поиске военного снаряжения для украинских защитников, предлагая свой товар.

К фигуранту обратилась помощница волонтера, сообщив о намерении приобрести 15 бронежилетов. Правонарушитель заверил женщину, что доставит товар стоимостью 292 тысяч гривен, и сбросил ей реквизиты своего банковского счета для оплаты.

Получив на карточку деньги, злоумышленник присвоил их, но никакого товара не отправил, поскольку не имел его, и перестал выходить на связь с потерпевшей стороной, игнорируя ее.

На основании собранных доказательств полицейские сообщили фигуранту о подозрении по части 2 статьи 190 Уголовного кодекса (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), нанесшее значительный ущерб потерпевшему). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Напомним также, что недавно суд в Одессе суд вынес обвинительный приговор жительнице областного центра, которая "продавала" отсутствующее у нее военное снаряжение для украинских защитников.