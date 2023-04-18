В Одесі піймали шахрая, що "продавав" неіснуючі бронежилети

Поліцейські відділення поліції №3 Одеського райуправління поліції №1 під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури Одеси розшукали та провідомили про підозру чоловіку, який спланував шахрайську схему з продажу захисного спорядження для українських військовослужбовців, якого насправді не мав.

Про це повідомляють в Головному управлінні поліції в Одеській області та обласній прокуратурі. За даними слідства, підозрюваний приєднався до волонтерської групи у соцмережах та відслідковував оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників, пропонувавши свій товар.

До фігуранта звернулася помічниця волонтера, повідомивши про намір придбати 15 бронежилетів. Правопорушник запевнив жінку, що доставить товар вартістю 292 тисячі гривень, і скинув їй реквізити власного банківського рахунку для оплати.

Отримавши на картку гроші, зловмисник привласнив їх, ніякого товару не відправив, оскільки не мав його, та припинив виходити на зв’язок з потерпілою стороною, ігноруючи її.

На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Слідство триває.

Нагадаємо також, що незодавно суд в Одесі суд виніс обвинувальний вирок мешканкці обласного центру, яка "продавала" відсутнє у неї військове спорядження для українських захисників.