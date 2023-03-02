Полиция поймала мошенническую ОПГ, обворовавшую бизнес и государство на десятки миллионов: какие товары "продавали"

Оперативники Департамента уголовного розыска совместно со следователями управления расследования особо тяжких преступлений Главного следственного управления Нацполиции провели масштабную спецоперацию по задержанию 10 участников преступной организации, подозреваемых в мошенничестве в особо крупных размерах, создании преступной организации и отмывании средств, полученных преступным путем.

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Как говорится в сообщении Нацполиции, устойчивое и четко структурированное иерархическое объединение с распределением ролей было создано жителями Киева в 2022 году.

Злоумышленники через посредников регистрировали фиктивные фирмы по продаже минеральных удобрений, дизельного топлива и промышленных электрогенераторов. Для поиска покупателей действовала разветвленная система колл-центров, работники которых рекламировали товар в интернете и производили массовые SMS-рассылки.

Для стабильности работы организаторы распределили участников на отдельные структурированные группы с определенными руководителями, отвечающими за подготовку и проведение отдельных этапов преступной деятельности.

По данным полиции, злоумышленники при общении с покупателями использовали интернет-телефонию с виртуальными номерами, обмен и создание документов проводили исключительно с помощью электронно-вычислительной техники, а для перечисления средств предоставляли реквизиты фиктивных фирм, специально предназначенных для преступной деятельности.

Среди покупателей были преимущественно агропредприятия и профильные хозяйства, а также предприятия, которые хотели подготовиться к возможному "блэкауту" и планировали приобрести электрогенераторы.

Отмечается, что фигуранты были хорошо осведомлены о специфике торговли такими товарами, предоставляли детальную консультацию по выбору и уверяли в надежности поставок.

Когда покупатели начинали интересоваться предложением и звонили по телефону мошенникам, работники колл-центра "брали в работу" потенциальных покупателей, поскольку их предложения были ниже рыночной стоимости товаров.

После заключения договоров на поставку товаров покупатели перечисляли средства на фиктивные предприятия, однако сама продукция не поставлялась, а злоумышленники больше не отвечали на звонки.

Также установлено, что организатор участвовал и в тендерах. Для этого он покупал предприятия с чистой финансовой историей, оформлял их на подставных лиц и подавал документы на участие в тендерах, выставляя цену на 10-15 копеек меньше средней и выигрывая их.

Спецификой участия в этих тендерах было заключение договора с полной предоплатой. После заключения контракта о поставке в течение 10 дней продукции организатор предоставлял расчетный счет банка, куда потерпевшие направляли средства. Таким образом, у мошенников было 10 дней на то, чтобы вывести деньги либо через финансовые учреждения, либо на криптокошельки, и исчезнуть.

Сотрудники уголовного розыска и следователи Главного следственного управления при содействии служб безопасности государственных предприятий и Государственной службы финансового мониторинга Украины пресекли такие мошеннические действия в отношении двух госпредприятий. Общая сумма ущерба для государства могла составить около 30 миллионов гривен.

В общей сложности правоохранители задокументировали 14 эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составляет около 50 миллионов гривен. Вместе с тем количество потерпевших от деятельности преступной организации может быть в разы больше, а сумма ущерба от нее - превышать 100 миллионов гривен.

1 марта на основании постановлений суда работники ДУР совместно со следователями ГСУ при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора провели 59 обысков на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Черновицкой и Сумской областей. В целом к мероприятиям было привлечено 250 полицейских – оперативных работников, следователей и спецназовцев.

Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция Фото: Нацполиция

Мероприятия проводились в помещениях фигурантов, в их автомобилях, в колл-центрах, банковских учреждениях, где хранились деньги и документы, и в офисах финансовых учреждений, где злоумышленникам выдавали наличные средства.

Правоохранители изъяли документы о функционировании фиктивных предприятий, печати и штампы, банковские карты, через которые выводились украденные деньги, мобильные телефоны, компьютерную технику, девять автомобилей премиум-класса, приобретенных в период преступной деятельности, и около 10 миллионов гривен.

Организаторы и девять активных участников были задержаны с поличным, им сообщено о подозрении в создании, руководстве преступной организацией или участии в ней, мошенничестве в особо крупных размерах и легализации имущества, полученного преступным путем. Следователи подали ходатайства в суд об избрании фигурантам меры пресечения.