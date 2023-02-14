Украли почти 100 млн грн со счетов жителей Мариуполя: СБУ разоблачила группу мошенников (ФОТО, ВИДЕО)

Служба безопасности заблокировала мошенническую схему, позволяющую грабить украинские банки. Злоумышленники работали в интересах РФ и пытались вывести в пользу агрессора почти 100 млн грн.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, к организации сделки причастна преступная группировка из временно оккупированного Донецка, действовавшая при координации российских спецслужб, а его руководитель входит в близкое окружение террориста Пушилина.

"Злоумышленники по телефону обращались в украинские банки якобы от имени владельцев счетов и получали доступ к онлайн-банкингу. Для прохождения "идентификации" использовали клиентские базы захваченных филиалов в Мариуполе и спецоборудование для изменения маршрутизации звонков. Это были персональные данные почти 4 тыс. местных жителей, в том числе погибших или принудительно вывезенных в РФ и имеющих сбережения у финучреждениях на подконтрольной Украине территории", - говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, участники схемы "конвертировали" похищенные деньги в криптовалюту.

Для массового "обзвона" украинских банков организаторы схемы использовали колл-центр в Донецке, сотрудники которого через интернет и спецоборудование на территории Украины связывались с соответствующими учреждениями якобы от имени владельцев счетов.

К обслуживанию спецоборудования привлекались десятки жителей разных регионов Украины, которые "в темную" выполняли указания своих руководителей.

В результате следственно-оперативных действий СБУ обнаружила и заблокировала банковские счета и криптокошельки участников преступной группировки. Во время обысков в 8 областях Украины изъято компьютерное оборудование, обеспечивающее проведение сделок.

Также наложен арест на средства, полученные преступным путем, на общую сумму почти 65 млн. грн.

Кроме того, установлено, что по такой же схеме злоумышленники обворовывали российских граждан, выводя их деньги на криптокошельки руководства террористической организации "ДНР" и кураторов из ФСБ.

В рамках уголовного производства идут комплексные меры по привлечению к ответственности всех организаторов схемы.

Напомним, Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.