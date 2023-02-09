- Категория
- Преступность
- Дата публикации
-
Сотрудник "Укрзализныци" работал на ФСБ и корректировал ракетные удары по Киеву
Служба безопасности разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Им оказался действующий чиновник Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", которого спецслужба РФ привлекла к негласному сотрудничеству после полномасштабного вторжения.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в случае захвата региона оккупанты обещали своему приспешнику лояльное отношение и руководящие должности в оккупационных администрациях.
Злоумышленник находился на постоянной связи с кадровым сотрудником ФСБ, координировавшим его разведывательно-подрывную деятельность против Украины.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прежде всего, агрессора интересовали разведданные о времени и месте передвижения военных эшелонов с вооружением и боеприпасами ВСУ.
Кроме того, вражеский приспешник пытался передать оккупантам координаты объектов энергогенерирующих предприятий в Киеве.
В случае получения разведывательных сведений, рашисты планировали использовать их для подготовки и проведения серии прицельных ракетных ударов по украинской инфраструктуре.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали его преступную деятельность и задержали в Чернигове.
Во время обысков правоохранители обнаружили смартфоны с поличным с перепиской с представителем российской спецслужбы.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили вражескому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили правоохранители.
В СБУ добавили, что идет расследование для привлечения к ответственности всех организаторов и участников российской агентуры.
Злоумышленникам грозит наказание – до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Ранее СБУ задержала двух российских агентов, готовивших ракетные удары по железнодорожным узлам и энергообъектам Одессы и Херсона.